Рост стоимости молочных продуктов наблюдается уже полтора года, передает Informburo.kz.

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В Казахстане четвёртый месяц подряд растут цены на молочную продукцию. Весь ассортимент подорожал как минимум в полтора раза. С чем это связано и что будет с ценами дальше, узнавал "31 канал".

Обычный поход в магазин за кефиром, молоком, творогом и сметаной сегодня обойдётся в лучшем случае в 2500 тенге. Цены на молочную продукцию сильно подскочили. К примеру, молоко с жирностью 3,2% в феврале стоило в среднем 320 тенге, а сейчас за него нужно будет заплатить 530 тенге.

"С февраля уже три раза поднялись цены на 100-150 тенге. На все молочные продукции поднялись: на творог, сметану, молоко. На всё поднялись цены", – говорит продавец Ботагоз Кудайбергенова.

Рост стоимости молочных продуктов наблюдается уже полтора года. В первую очередь, говорят эксперты, это связано с удорожанием корма для животных. А на резкий скачок цен с конца февраля повлияла сложная геополитическая ситуация: оборвалась цепочка поставок необходимых компонентов, подорожала логистика.

"Мы достаточно много закупаем молочных ингредиентов, сухих молочных продуктов – это сухое обезжиренное молоко, сыворотка, сыр, масло для производства дальнейших молочных продуктов. Поэтому сильно зависим от конъюнктуры на мировом рынке, где цены растут", – пояснил руководитель центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

В Казахстане работают более 1000 товарных ферм молочного животноводства и 170 перерабатывающих предприятий. Но пока мощностей не хватает, чтобы полностью покрыть потребности внутреннего рынка. И для стимулирования производства государством предусмотрены субсидии.

"В 2021 году объем бюджетных субсидий составил 10,3 млрд тенге. Также есть субсидирование по возмещению части расходов, понесённых субъектом АПК при инвестиционных вложениях до 25%. Сюда относится модернизация действующих и строительство новых заводов", – напомнил директор филиала РПП "Атамекен" Темирлан Мадиев.

Во всём мире ожидается снижение объёмов производства молока. Поэтому в обозримом будущем цены точно уже не снизятся и, скорее всего, продолжат расти. А для наращивания мощностей потребуется не один год.