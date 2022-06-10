Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ провел сегодня, 10 июня, в Тобыле отчетную встречу. Он выслушал 20-минутный отчет акима Костанайского района Жансултана ТАУКЕНОВА, а после ответил на вопросы из зала. В основном люди интересовались ремонтом дорог и школ, проблемами с газом, водоснабжением.

- Аким района вас проинформировал, я хотел бы некоторые моменты прокомментировать, - сказал Мухамбетов. - Ремонт дорог очень важное направление. Только в прошлом году мы отремонтировали 25 улиц в райцентре Тобыле. В этом году мы темпы не снижаем, выделили 1,6 млрд тенге. Если будет свободный остаток в бюджете, то мы увеличим эту сумму. Пока же мы проведем средний ремонт участка дороги Затобольск-Садчиковка-Сергеевка с 25 по 46 км. Подъезд к городу Костанай - это продолжение Корейского моста. Отремонтируем подъезд к селам Нечаевка и Молокановка. А также средний ремонт некоторых улиц в селах Озерное и Садчиковка.

По словам Мухамбетова, сейчас в новых микрорайонах Тобыла завершается подведение инфраструктуры.

- Когда статус города получил Тобыл несколько лет назад, многие спрашивали, для чего он и что теперь будут делать, - вспомнил аким области. - Однозначно, большая часть строительства многоэтажных домов будет проведена в вашем районе, потому что в Костанае земли ограничены. Завершат строительство в микрорайонах Береке, Юбилейный, перейдут в Кунай. А дальше мы перспектив не видим. Дальше строительство уже со сносом пойдет, а это сильно увеличивает расходы. Поэтому в основном многоэтажные дома будут строиться у вас в районе. Население будет расти, а для этого нужно успевать за социальной инфраструктурой. Пока мы начнем строить в новых микрорайонах Тобыла новую котельную и КНС. Также завершается строительство газораспределительной станции.

Большую часть встречи Архимед Мухамбетов отвечал на вопросы населения, чаще всего предоставляя слово своим подчиненным. В частности, его спрашивали про ремонт школы-лицея №1 в Заречном. По словам руководителя управления образования акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВОЙ, на разработку ПСД для этого учебного заведения выделили 9 млн тенге, а после будут подавать заявку на ремонт здания. Спросили и про ремонт Владимировской общеобразовательной школы. На ее ремонт выделили 12 млн тенге. На эти деньги планируют менять кровлю и оконные проемы.

Предприниматель Валерий РОЗУМОВИЧ попросил акима построить в селе Жуковка новую школу с казахским языком обучения. Объяснил ее необходимость тем, что без школы не хотят переезжать семьи из Шымкента.

- Я провел в этом районе инвестиционный проект по строительству птицефабрики, - сказал Розумович. - Там на данный момент обустроены дома и клуб. Мы стараемся сохранить поселок. Поэтому образовалось такое обращение к вам: нужно построить школу там с казахским языком обучения. Там есть школа, но она в аварийном состоянии. Сейчас наши представители находятся в Шымкенте, которые ведут переговоры с семьями, чтобы они переезжали к нам на север. Мы готовы их принять, но сразу встает вопрос, что их детям нужно учиться у нас на государственном языке. Мы готовы разработать ПСД на строительство школы. Помогите нам. Нам хватит небольшой школы на 100 мест. У нас поселок русскоязычный, поэтому привлекая людей с юга, мы сможем менять среду.

- На самом деле к нам уже обращались с этим предложением, - прокомментировала инициативу Байменова. - Сейчас в Жуковке есть школа на 90 мест, но учатся там 43 ребенка. На территории Костанайского района есть необходимость строительства трех школ. Одна из них нужна в селе Енбек, уже готова на нее ПСД. Стоимость - 1,2 млрд тенге. Строительство школы запланировано на 2023 год. Село Енбек находится в 9 км от Жуковки. Мы сейчас планируем закупать 5 автобусов. Поэтому, скорее всего, министерство образования не разрешит строительство еще одной школы в Жуковке. Если население прибудет, тогда ситуация будет другая.

- Дело в том, что мы уже создали 100 рабочих мест, в плане еще 50 мест, - парировал Розумович. - У нас там будет убойный цех. Мы строим дома, мы готовы принимать людей. Но только из-за школы они отказываются переезжать.

Аким области пообещал дополнительно изучить этот вопрос.

Жители села Алтынсарино спросили акима области о фейковой рассылке в мессенджере WhatsApp о продаже земельных участков. Женщина, назвавшая только имя - Кымбат, также поинтересовалась, когда начнется выдача земельных участков для очередников в селе Алтынсарино.

- Действительно, в феврале была такая рассылка, аким села Мичурино даже обратился с заявлением в полицию, следственные действия еще ведутся, - ответил на вопрос Жансултан Таукенов. - Также на отчетной встрече мы призывали население не поддаваться на уловки мошенников. Нами было принято решение зарезервировать эти участки за отделом строительства, сейчас они в госсобственности. Когда введут в действие новую газораспределительную станцию, мы будем проектировать проведение к этим участкам инженерных коммуникаций. Пока мы их выдавать не будем.

Архимед Мухамбетов пообещал пресекать незаконную продажу и перепродажу земель.

Жительница Заречного Екатерина ТУРБИЛОВА спросила акима области о водоснабжении.

- Дело в том, что малейший ветер и сразу выключается свет, отсюда и проблемы с водоснабжением и отоплением, - сообщила Турбилова. - Этот вопрос поднимается не в первый раз, хотелось бы узнать какая работа проведена. Есть ли какие-то изменения по работе местной РЭС.

На вопрос ответил главный инженер РЭС. По его данным, последние отключения связаны с погодными изменениями. Линии изношены, но провода "планомерно стараются заменить". Пожаловался инженер на нехватку специалистов и удорожание материалов.

- Приведите все в порядок, чтобы больше не отключались дома в Заречном! - резюмировал Архимед Мухамбетов.

Аким области пообещал, что его подчиненные возьмут на контроль все вопросы, которые озвучили на отчетной встрече.

Фото Ксении РЕБИК