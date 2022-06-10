Пожар произошел сегодня ночью, 10 июня, в 03:44 в мкр. Береке между домами 52 и 53. Причину пожара сейчас устанавливает исследовательская пожарная лаборатория, но местные жители уже прислали в "НГ" запись с камер наблюдения, на которой можно увидеть двух неизвестных мужчин с канистрой в руках. Они подходят к автомобилю, после чего тот вспыхивает.

Огонь с автомобиля Hyundai Elantra быстро перекинулся на стоявщий рядом ГАЗ-21. Пожарные прибыли к месту вызова в 3.54.

- Пожар происходил на площади 4 кв. м. Рядом стоящие две машины частично пострадали. В марке авто Opel Corsa сгорел багажный отсек, салон и правая сторона автомобиля, а в Mitsubishi Montero от теплового воздействия сгорели ветровики и молдинг. Таким образом общая площадь возгорания стала 11 кв. м, - сообщили в пресс-службе ДЧС. - Огнеборцы работали в усиленном режиме, чтобы предотвратить распространение огня и спасти другие машины. В тушении участвовали 10 человек личного состава и 3 единицы техники.