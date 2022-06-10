Это первый этап уничтожения крупной партии наркотиков в 200 кг, которую полицейские изъяли еще в ноябре 2021 года. Акция по уничтожению наркотических средств прошла на территории ДП Костанайской области.

- В специальной печи в присутствии общественности было сожжено 46 кг наркотиков, которые проходили как вещественные доказательства в рамках уголовного дела. Крупная партия наркотиков была изъята в ноябре прошлого года. Тогда костанайские наркоборцы изъяли из незаконного оборота более 200 кг марихуаны, - отметили в пресс-службе ведомства. - Наркотики уничтожаем поэтапно, так как такой объём сложно уничтожить сразу. Это был первый этап, потом уничтожим остальное.

По этому делу полицейские задержали группу из 8 человек, которая занималась распространением наркотиков на территории области. Уголовное дело направлено в суд.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО