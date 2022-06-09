Конкретные координаты пока неизвестны, передает Informburo.kz.

Министр энергетики Болат Акчулаков уточнил, где будут строить атомную электростанцию в Казахстане.

"Мы провели межведомственную комиссию и определились не с конкретным местом, а с регионом размещения. Это все-таки озеро Балхаш, посёлок Улкен в Алматинской области", – заявил Болат Акчулаков кулуарах совета иностранных инвесторов.

По его словам, в этом году будут доведены работы по изучению нюансов строительства, после этого будут известны конкретные координаты.

"Затем будут определены расчёты. Для этого нужно определить технологию, её мы будем определять в следующем году", – добавил глава Минэнерго.

Министр уточнил, что регион строительства выбирали из геологических параметров, водных ресурсов, климатических условий, и расстоянию до национальных электросетей.

При строительстве, как он отметил, будут изучаться различные технологии, в частности французские и российские реакторы, которые являются одними из лучших в мире.

Глава Минэнерго не уточнил точную смету проекта.

"Это пока неизвестно. Нужно сначала технологию выбрать. Мы же говорим пока про сам реактор – это сердце станции. Для него нужны турбины, системные, автоматика должна быть. Очень много различных вещей, которые нужно установить чтобы станция работала", – заявил Болат Акчулаков.

Он также не смог назвать точные сроки строительства. По его словам, такие проекты в среднем рассматриваются порядка 10 лет.