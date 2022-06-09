Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для женщин
Прогнозы, на которых семь лет назад основывалось повышение пенсионного возраста, не соответствуют реальности, подчеркнула депутат, передает Informburo.kz.
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Депутат сената Дана Нуржигит поддержала предложение о снижении пенсионного возраста для женщин.
Сенатор считает, что пенсионная реформа 2015 года, основанная на прогнозах ООН о том, что в 2022 году продолжительность жизни женщин в Казахстане составит 78 лет, не соответствует реальной ситуации в Казахстане.
Ожидаемая продолжительность жизни женщин в 2021 году составила 74 года.
"В последнее время правительство обращает внимание на пенсионную сферу и рассматривает вопросы изменения пенсионного возраста для работников "тяжёлых" профессий. Учитывая многочисленные обращения граждан в адрес сенаторов, предлагаем установить возраста выхода женщин на пенсию в 58 лет, а вопрос дальнейшего продолжения труда оставить на их собственное усмотрение", – сказала Дана Нуржигит.
В Казахстане уже давно выступают за снижение пенсионного возраста для женщин. Сейчас он составляет 60,5 лет, а к 2027 постепенно вырастет до 63 лет.
По последней информации от Министерства труда, ведомство рассматривает различные варианты изменения пенсионного возраста для женщин, обсуждает предложения и ведёт расчёты. Глава ведомства Тамара Дуйсенова рассказала, что встретилась с представителями "Движения женщин Казахстана".
"Они внесли свои предложения, мы внесли свои. Наши предложения им тоже понравились, поэтому сейчас в рабочей группе продолжаем работать, ведём расчёты. Вы знаете, что каждая социальная поддержка стоит денег. Мы взяли тайм-аут и сказали: давайте рассчитаем, рассмотрим, какой вариант будет наиболее приемлемым. После того, как определимся с более приемлемым вариантом, мы выйдем вместе с этими женщинами и дадим информацию", – сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах сената.
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