Любовь — чувство сложное. Непонятно, каким образом люди влюбляются друг в друга и выбирают определенного человека, с которым хотят проводить время.

Бывает, по разным причинам, влюбленные не могут быть вместе, и им приходится проверять отношения на большом расстоянии. Мнение общества относительно долговечности таких союзов расходится.

Одни полагают, что сохранить отношения сложно: влюбленные общаются нечасто, поэтому постепенно чувства угасают. Приверженцы противоположной точки зрения не согласны, ведь, по их мнению, крепкая любовь всегда будет сильнее самого большого расстояния.

Возможна ли любовь на расстоянии

Согласно исследованиям, пары по уровню счастья не отличаются от тех, кто разделяет совместный быт. Более того, влюбленные ценят друг друга больше.

Существует мнение, что проживание с партнером со временем приедается. В природе человека заложена такая концепция: он перестает делать акценты на том, что становится привычкой.

С точки зрения физиологических процессов, отсутствие партнера сказывается на количестве дофамина, серотонина, окситоцина. Гормоны счастья человек получает во время секса, поцелуев, объятий и даже совместных просмотров фильмов со второй половинкой. Общение по телефону или переписка не заменят этих чувств и эмоций, а их недостаток приводит к развитию чувства грусти и одиночества.

Из-за нестабильного эмоционального состояния может появиться агрессия. Иногда партнер неосознанно направляет ее на любимого человека, хотя и скучает по нему.

Преимущества и недостатки отношений на расстоянии

По мнению Сьюзан Винтер, специалиста по отношениям, люди созданы для того, чтобы искать, стремиться и находить. Психология отношений заключается в том, что со временем партнер привыкает к отсутствию рядом возлюбленного. Они живут своей жизнью, постепенно находя новые связи.

Но любовь проверяется расстоянием, поэтому многим парам удается создать крепкий союз. В подобных отношениях есть свои плюсы. И если разлука на данный момент вынужденная, можно подумать о преимуществах — это поможет пережить отдаленность с любимым.

Плюсы:

остается больше времени, которое можно посвятить себе и потратить на саморазвитие, хобби, увлечения;

отсутствие совместного быта избавляет от множества потенциальных ссор и разногласий;

нет потери личности и привязанности к другому человеку.

Но существуют риски таких отношений, поэтому стоит о них подумать, прежде чем принимать решение с партнером.

Минусы:

нет физического контакта;

возникновение чувства одиночества и депрессии;

эмоциональная нестабильность;

вероятность измены;

проблемы с доверием.

Несмотря на минусы, вокруг много примеров пар, которые знают, как сохранить любовь на расстоянии. Если решение партнеров обоюдное, и они оба готовы стараться друг ради друга, то союз будет долговечным.

Советы психологов

«Существует ли любовь на расстоянии?» — да, более того, такие отношения могут быть яркими и незабываемыми. Но стоит придерживаться нескольких рекомендаций.

Общаться на темы, которые сближают, и избегать тех, которые могут отдалять друг от друга.

Быть настоящими друзьями — поддерживать беседу, участвовать в жизни возлюбленного.

Проявлять искренность и нежность, чтобы партнер на том конце провода почувствовал любовь и трепетное отношение к нему.

Не бояться говорить о событиях, произошедших в жизни, быть на связи, доверять и не бояться быть открытым — эти правила помогают сохранять чувства не только у пар, которые не имеют возможности жить друг с другом.

Еще несколько советов, если вы оказались с любимым на расстоянии.

Найдите общие цели

Причины разлуки могут быть разными: командировка, учеба. Предвкушение воссоединения воодушевляет и помогает пережить временное расставание. Если у вас есть представление будущей жизни, то вы понимаете, почему сейчас были вынуждены расстаться.

Но если любимый человек переехал навсегда, то необходимо принять решение для себя: быть готовым переехать к партнеру или жить в неопределенности.

Не бойтесь продолжать отношения

В первое время разлука ощущается особенно болезненно, особенно если был период совместного проживания. Но человек адаптируется к новым условиям, постепенно привыкая к отсутствию второй половинки.

Поддерживайте физическую близость

Быть ближе друг к другу можно не только в моменты встреч. Современные технологии могут помочь сохранять сексуальный интерес друг к другу: от фотографий и видео до дистанционных игрушек.

Будьте честными

Не бойтесь обсуждать свои проблемы. Угадать, в каком настроении сегодня партнер очень сложно. Если не проговаривать свои эмоции, то постепенно они выльются в ссору — ее решать на расстоянии непросто.

Будучи в отношениях, человек продолжает жить. У него появляются новые увлечения и знакомства, которые влияют на него. У партнера может измениться настроение, манера общения. Но если у вас серьезные намерения относительно будущего, то разлука не разрушит любовь. Возможно, даже укрепит.

Если же любовь не прошла проверку расстоянием, рано или поздно придется задумываться о поиске новой пары. И чтобы не повторять предыдущих ошибок, уделите больше времени сбору информации о потенциальном партнере. А еще лучше ищите пару на сайте знакомств международного уровня. Это позволит отсеять массу несерьезных предложений и даст огромный выбор анкет.

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