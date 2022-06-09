Домофон не требует обслуживания, поэтому ежемесячная абонентская плата незаконна, передает Informburo.kz.

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Казахстанцы могут не вносить ежемесячный установленный тариф за обслуживание домофона, выяснил "31 канал".

Установка домофона, как рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции, ничем не отличается от установки кондиционера. И оплачивать его обслуживание бессмысленно. Отдавать деньги нужно по факту выполненных работ в случае поломки.

Домофон к своей квартире жительница Шымкента Коркем Усибалиева подключила пять лет назад, за него заплатила немалую сумму. С тех пор ежемесячно оплачивает его сервисное обслуживание. Счёт компания выставляет автоматически. Правда, говорит девушка, за это время домофону ремонт не понадобился ни разу.

"Нам особо не объяснили, за что мы будем платить. С одной стороны, 340 тенге – небольшие деньги, но с другой стороны, в год около четырёх тысяч тенге, – подсчитала Коркем Усибалиева. – Если умножить эти четыре тысячи тенге на проживающих в одном подъезде людей, выходит нормальная такая сумма".

Оказалось, плата за обслуживание идёт только в карман компаниям. Новым домофонам ремонт не нужен.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции пояснили, что домофонные компании вводят людей в заблуждение и устанавливают абонентскую плату, как коммунальные службы, хотя не несут расходов за электричество, ключи и что-либо ещё, кроме установки домофона. Принцип размещения и обслуживания домофонной системы не отличается, к примеру, от установки бойлера для нагрева воды или кондиционера.

"Установили домофон – тут отношения между потребителем и домофонной организацией должны заканчиваться, – пояснила руководитель отдела по развитию конкуренции АЗРК Молдир Сарыева. – Если в ближайшее время потребители захотят обслуживание либо будут поломки, они должны нанимать сервисные организации и платить за фактические услуги".

Некоторые домофонные компании, если люди отказывались платить абонентскую плату, отключали или демонтировали домофоны. В квартиры не могли попасть жильцы, сотрудники скорой помощи и пожарные службы. Это законно только в том случае, если в договоре собственником домофона была указана домофонная компания. Если же домофон приобретён жильцами, демонтировать его никто не имеет права.

В Комитете по защите прав потребителей пояснили, что жалобы от абонентов к ним пока не поступали, но если поступят, готовы отстаивать права людей.

"Наш департамент в пределах своей компетенции будет защищать права потребителей", – заверила главный эксперт управления по формированию государственной политики комитета Айман Кожамуратова.

По словам специалистов, люди вправе перезаключить договоры с той или иной компанией на своих условиях. А если домофонные организации навязывают свои незаконные услуги, казахстанцы могут обратиться в Комитет по защите прав потребителей.

Юрист Габит Омирбек называет домофонный бизнес коррупционным.

"КСК-шники договариваются с установщиками домофона, и на этом фоне они зарабатывают неплохие деньги. Это незаконно", – уверен эксперт.

По его словам, вернуть свои деньги граждане могут. Для этого нужно обратиться в антимонопольную службу, получить от неё акт реагирования. "Жильцы могут обратиться в суд и в гражданском порядке на основании решения антимонопольной службы могут взыскать денежные средства", – подчеркнул юрист.