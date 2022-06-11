Власти Костаная наконец-то решились потревожить бизнес и навести порядок в Сити-центре. Планируется убрать киоски, ларьки и так далее. Действительно, ведь сейчас там невозможно пройти, чтобы не споткнуться о какой-нибудь ларек или тебя не сшибет велосипед или детская машинка. Центр города плотно оккупировали торговый бизнес и индустрия развлечений. Да и не только центр. Чего стоит «торговый городок» на Складской.

Возмущает то, что многие эти точки расположились без разрешения, то есть незаконно. Еще и электроэнергию воруют. Я проходил мимо, когда «надували» какое-то огромное изделие из резины. Работало не менее трех электродвигателей. А это вам не лампочка в 100 ватт. И так по всей стране. Печально, что в эту сферу охотно идет молодежь. Так, 23 апреля 2022 года портал 365 info.kz сообщил, что к апрелю текущего года в Казахстане насчитывалось 211,9 тыс. действующих предпринимателей в возрасте до 29 лет - сразу на 36,4% больше по сравнению с 2021 годом. Настораживает тот факт, что самой популярной сферой деятельности для молодых ИП остаются оптовая и розничная торговля, а также авторемонт. Таким образом, сфера производства молодыми кадрами у нас практически не пополняется. Что такое торговля?

Деньги стали «единственным божеством», движущей силой торгового сообщества. Ничего без корысти там делаться не будет. Размер предельной наценки на продукты не соблюдается, а проверки запрещены. Не торг, а грабеж. У Салтыкова-Щедрина есть такое выражение: «По купеческому обыкновению, его обманули». Не потому ли у нас продавцов больше, чем звезд на небе. Еще в июле 2021 года на расширенном заседании правительства с участием президента Токаева говорилось о том, что из местных бюджетов торговым сетям выделено 30 млрд тенге фактически бесплатных займов на реализацию продтоваров по низким ценам. Видимо, это ценам плохо объяснили, и они, наоборот, рванули вверх. Да это и неудивительно. У нас такое стало нормой. Например, на модернизацию трех нефтеперерабатывающих отечественных заводов затратили более двух трлн тенге. Обещали устранить дефицит топлива, обуздать на него цены и многое другое. Обещание так им и осталось. Вот такая у нас власть. Бардак во всем. В апреле 2022 года принимают план развития РК до 2025 года. В нем называются конкретные цифры - сколько построят птицефабрик, молочно-товарных ферм, посадят садов и т. д.

Обещают, что таким образом мы практически избавимся от необходимости импортировать продукты. Прошел всего месяц. И вот в мае принимается Концепция управления государственными финансами РК до 2030 года. Вы не поверите, но в этой концепции отмечается, что существуют риски для достижения показателей плана развития РК до 2025 года, принятого в апреле. Что поменялось за месяц? Что это у нас за правительство, что за министры? Видимо, болашаковцы оперились, но орлов из них не получилось.

Известно, что в истории государства, как и в человеческой жизни, детство имеет решающее значение. Оно во многом, если не во всем, предопределяет будущее. Вспомним 90-е годы прошлого века - детство нашего государства. Как оно было омрачено назарбаевской приватизацией, так и живем сейчас. Мы получили государство, которое быстро растащили иностранные «инвесторы», то есть государство, которое влазило в долги быстрее, чем богатело. Государственные символы - герб, гимн, флаг - лишь парадная атрибутика. Чтобы быть достойным звания крепкого государства, должно быть нечто другое. Пока же Казахстан, несмотря на обширную территорию, богатые недра, - экономический карлик, страдающий манией величия. А карлик, стремящийся идти в ногу с великанами, выглядит нелепо. И так будет долго, пока вместо торговли мы не сделаем упор на производство.



