Глава государства подписал указ "Об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихатов области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы", сообщает Informburo.kz со ссылкой на Акорду.

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Так, согласие на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы дается на собрании депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы.

"Утвердить прилагаемые Правила дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы", – говорится в документе.

Президент РК на основании представления предлагает не менее двух кандидатов на должность акима области, города республиканского значения и столицы.

Представление Президента РК содержит биографические данные, информацию о трудовой деятельности, государственных наградах и иную информацию о кандидатах на должность акима.

Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года.