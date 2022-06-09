Как маслихаты будут выбирать акимов регионов. Опубликованы правила
Глава государства подписал указ "Об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихатов области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы", сообщает Informburo.kz со ссылкой на Акорду.
Фото Ксении РЕБИК
Так, согласие на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы дается на собрании депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы.
"Утвердить прилагаемые Правила дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы", – говорится в документе.
Президент РК на основании представления предлагает не менее двух кандидатов на должность акима области, города республиканского значения и столицы.
Представление Президента РК содержит биографические данные, информацию о трудовой деятельности, государственных наградах и иную информацию о кандидатах на должность акима.
Указ вводится в действие с 8 июня 2022 года.
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