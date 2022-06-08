Лишать водительских прав за установку на автотранспортное средство поддельного государственного номера планируют в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Предложенная норма вошла в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи", который мажилисмены одобрили во втором чтении.



Как подчеркнула депутат Мажилиса Назиля Раззак, помимо лишения прав, нарушителю грозит арест на пять суток. "Еще одна важная предлагаемая поправка - это усиление ответственности за повторное или неоднократное управление автомобилем без государственного номерного знака, а также за установку на автотранспортное средство поддельного государственного номера. К примеру, если раньше был только штраф, то теперь водителю грозит лишение прав на один год и пять суток ареста", - озвучила Раззак на заседании Мажилиса.

Также законопроектом предлагается усилить адмответственность за нарушение правил оказания услуг связи путем увеличения суммы штрафов за несоответствие установленным требованиям к качеству интернета.

Кроме того, по словам депутата, предусмотрено усиление адмответственности за правонарушения, связанные с неповиновением законным требованиям представителей власти.

Также устанавливается адмответственность за незаконное приобретение, реализацию, хранение, ношение, перевозку метательного, охотничьего, сигнального оружия и составных частей. Как подчеркнула Раззак, введение данных норм позволит контролировать перемещение указанных видов оружия, осуществляемое без разрешения.