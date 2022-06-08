Солдаты убирают за собой в казармах, как и граждане делают уборку в своём доме, передает Informburo.kz.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

О хозяйственных функциях солдат во время срочной службы высказался министр обороны Руслан Жаксылыков.

В кулуарах мажилиса министра спросили, почему солдаты должны мыть полы в казармах.

"У нас есть гражданский персонал, который должен за солдатом полы мыть в казарме? Это обязанность каждого военнослужащего. Потому что есть такое определение "ведение ротного хозяйства и поддержание санитарно-эпидемиологических норм". Вы же каждый день умываетесь, каждый день в своём доме наводите порядок, протираете пыль. Вы в своём доме чувствуете себя рабом?" – сказал Руслан Жаксылыков.

Журналисты подчеркнули, что казарма не является домом для солдат.

Глава Минобороны уточнил, что по поручению главы государства ведомство полностью пересмотрели программу боевой подготовки для повышения профессионализации и качественного уровня всех военнослужащих, не только солдат срочной службы.

"Сейчас мы проводим эксперименты, летний период обучения, который у нас начался буквально с 1 июня, мною поставлена задача интенсификация программ боевой подготовки. У солдат срочной службы практически нет времени по выполнению хозяйственных задач, полы мыть и так далее. Кстати, в армии солдаты картошку не чистят и посуду за собой не моют. Для этих целей у нас есть компании, которые выигрывают тендеры и обеспечивают наших военнослужащих", – уточнил министр.

Руслан Жаксылыков также прокомментировал просьбы солдат выслать им деньги в армию. По его словам, у солдат растущий организм.

"В 18-19 лет требуется много калорий, даже те же сладости. У нас на территории есть магазины. Солдат имеет право купить что-то", – резюмировал он.