Мажилис одобрил в первом чтении законопроект, устанавливающий обязанность юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

В ходе заседания Мажилиса депутаты обсудили проекты законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По словам члена комитета по финансам и бюджету Мажилиса Сергея Симонова, законопроекты разработаны в целях улучшения законодательства и национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Как известно, осенью 2021 года нами был инициирован законопроект в целях имплементации в национальное законодательство основных рекомендации, вытекающие из международных стандартов ФАТФ (группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Можно сказать, что в рамках рассматриваемых законопроектов данная работа продолжается, и предлагается установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников", - озвучил депутат, представляя законопроект.

В рамках законопроектов также предлагается:

распространение законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства;

замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

определение условий в законе о противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;

усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде "конфискации имущества" за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ;

установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем;

наделение должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды - рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;

наделение государственных органов, компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.

В целом принятие и реализация законопроектов будет способствовать повышению безопасности национальной финансовой системы и не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий", - резюмировал Сергей Симонов.