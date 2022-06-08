Встреча главы региона с населением Денисовского и Камыстинского районов пройдет уже завтра, 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе акима. Вопросы для предстоящей встречи можно направить уже сейчас.

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- В рамках подготовки к предстоящим встречам с населением осуществляется прием вопросов и предложений посредством Telegram и WhatsApp чатов по номеру 8-775-683-16-94, а также на аккаунт страницы акима области в Instagram с хештегом #вопросы_на_встречу_акима, - отметили в пресс-службе.