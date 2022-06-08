Процесс по делу бывшего водителя акимата Костаная, 25-летнего Данияра ИБРАШЕВА, начался 7 июня. Ибрашев обвиняется в том, что 15 января этого года сбил насмерть пешехода на перекрестке улиц Маяковского-В. Интернационалистов. Погибшей оказалась 52-летняя врач частной клиники «Жемчужина» Елена Сухарева.

Согласно обвинительному заключению, Ибрашев проехал на запрещающий желтый сигнал светофора, погибшая переходила дорогу на красный цвет.

- Подсудимый управлял автомобилем «Тойота-Камри» с государственным номером «077 РК 10», - зачитала обвинительное заключение прокурор Алма НУРСЕИТОВА. - Он проявил преступную самонадеянность, превысил скорость и проехал на желтый сигнал светофора, чем грубо нарушил ПДД РК. В момент столкновения скорость автомобиля составляла 86,31 км/час, скорость пешехода — 6,8 км/час. После столкновения пешехода доставили в больницу, где она скончалась.

Данияр Ибрашев полностью признал вину, раскаялся и попросил прощения у сына погибшей, признанного потерпевшим.

- В тот день я торопился на работу, в акимат, - сообщил суду Ибрашев. - Из-за январских событий мы работали без выходных. По пути вспомнил, что забыл зарядку от телефона, вернулся, поехал быстрее, чтобы не опоздать и не подвести коллег. Погода была плохая, видимость не очень хорошей, я пытался уйти от столкновения, но не получилось... Когда понял, что сбил человека, остановился, вышел, хотел вызвать «скорую», но ее уже вызвали. Еще раз прошу прощения за случившееся.

Подсудимый пояснил, что уже выплатил материальный ущерб и моральный вред потерпевшему. Это подтвердил и сын погибшей, 24-летний Алексей СУХАРЕВ. О случившемся ему сообщили полицейские и попросили забрать вещи матери.

- Подсудимый повел себя по-человечески, сразу принес извинения, соболезнования, - рассказал в суде Сухарев. - Позже мы вместе съездили на могилу мамы, он попросил у нее прощения. Материальный ущерб и моральный вред он уже выплатил, его извинения я принял. Я не настаиваю на том, чтобы его лишали свободы.

В связи с тем, что подсудимый признал вину, суд решил не допрашивать свидетелей, а сразу перешел к изучению материалов дела. Их изучили буквально за полчаса. Прения по этому делу суд назначил на 10 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ