В Казахстане появились области Абай с административным центром в городе Семей, Жетысу с центром в Талдыкоргане и Улытау с центром в Жезказгане, передает Informburo.kz.

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Политологи рассказали "31 каналу", как будут формироваться маслихаты и акиматы в новых областях.

Указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" президент страны подписал 4 мая. А сегодня, 8 июня, документ вступает в силу.

В Казахстане появились области Абай с административным центром в городе Семей, Жетысу с центром в Талдыкоргане и Улытау с центром в Жезказгане.

Теперь стране предстоит большая работа: разделить местные государственные аппараты, образовать областные управления и областной акимат.

По словам политолога Газиза Абишева, у Казахстана уже есть подобный опыт оптимизации и открытия новых областей. Например, разделение Шымкента и Южно-Казахстанской области на город республиканского значения и Туркестанскую область. Поэтому и предстоящие изменения для Казахстана обойдутся без особых сложностей и приведут к развитию малого и среднего бизнеса, инфраструктуры, а также упростят решение многих задач на местах. Ведь теперь ответственность на акиматы распределится равномерно.

"Это разукрупнение снижает давление на акимат, которому нужно было держать под контролем огромную территорию на многих сотнях километров расстояний. Теперь это напряжение внутри центра в Караганде снизится, потому что будет какое-то автономное образование в Жезказгане, и там будет намного легче управлять", – сказал Газиз Абишев.

Государству предстоит разделить маслихаты, выбрать акимов и сформировать новый аппарат управления.

"На текущий момент, поскольку маслихаты формировались по округам, то, наверное, те округа, которые переходят в другую область, должны передать туда своих депутатов и сформировать новый состав маслихата", – пояснил политолог Талгат Калиев.

После этого прейдут к выбору акимов областей и сделают это уже согласно конституционным поправкам. Президент представит двух кандидатов на каждую область, а акима выберет сам маслихат.

Эксперты говорят, что точные рамки, когда завершится формирование новых областей, назвать сложно. Скорее всего, это произойдет в течение нескольких месяцев. Однако технические вопросы, такие как строительство новых административных зданий, могут затянуться и на пару лет.