В Центральной комиссии референдума озвучили окончательные итоги республиканского референдума, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По данным ЦКР, из 11 734 642 граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 7 985 769 человек. Явка составила 68,05 процента.

Из них за проголосовали 77,18 процента граждан (6 163 516 человек). Против поправок - 18,66 процента (1 490 470 человек). 2,58 процента бюллетеней признали недействительными. 1,58 процента бюллетеней не учли при подсчете голосов.

"Таким образом референдум считается состоявшимся. Изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании в не менее двух третях областей, городов республиканского значения и столицы. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу и не требует дополнительного подтверждения актами. Принятые на референдуме изменения и дополнения в Конституцию вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума", - глава Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров. Кликните на картинку, чтобы открыть ее в новой вкладке

Напомним, 5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (Всего на референдум выносится 56 поправок. - Прим.), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Чтобы референдум состоялся, в нем должны были принять участие более половины граждан, включенных в список участников. Порог явки был достигнут по данным на 14:00.