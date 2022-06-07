Казахстан отменит требование ПЦР-теста и паспорта вакцинации с 8 июня
7 июня 2022, 12:16 | Коронавирус
С 8 июня будут отменены требования по подтверждению вакцинации и ПЦР-теста при пересечении границы для граждан Казахстана и иностранцев. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса, передает Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Межведомственная комиссия приняла решение отменить:
- с 8 июня 2022 года обязательное требование для граждан Республики Казахстан и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении Государственной границы Республики Казахстан.
- запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан в семи регионах страны.
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