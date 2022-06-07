Глава Минсельхоза озвучил прогноз по урожаю на 2022 год
7 июня 2022, 11:32 | Государство
Премьер-министр Алихан Смаилов спросил министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева об урожае в 2022 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
Глава правительства отметил, что в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий урожай был ниже среднегодовых объемов.
Министр добавил, что в случае обильных дождей урожай будет больше на 15 процентов, чем в 2021 году.
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