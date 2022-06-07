Традиционный утренний кофе из кофейни отнимает треть зарплаты! Если и есть тут преувеличение - то небольшое. Как насчет, устроить кофейню у себя дома? Возиться с турками утром не всегда есть время, поэтому лучший выбор - это кофеварки Делонги. Делонги — итальянская группа компаний производителей бытовой техники и климатического оборудования. Холдинг основан в далеком 1902 году в Италии.

Капельная кофеварка De’Longhi Clessidra ICM17210 считается «профессиональным» устройством.

Модель выглядит очень достойно. Форма напоминает песочные часы(кстати, clessidra именно так и переводится на русский). Кофеварку приятно взять в руки, она классно смотрится на кухне. Контейнер для воды прозрачный из стекла, имеет насечки от 250 до 1250 мл. На корпусе есть маркировка компании, на нем же находится наклейка, согласно которой кофеварка одобрена European Coffee Brewing Centre.

Материалы из которых сделан бытовой прибор: стекло, пластик и металл. Выглядит очень оригинально и совершенно не похоже на привычный дизайн капельных кофеварок. Внутри резервуара дно из металла, нагревательный элемент скрыт. В центре установлен фильтр, через который течет вода. Справа датчик контроля температуры. “Душ” имеет пять отверстий для наиболее равномерного пролива.

Обзор кофейной станции De’Longhi La Specialista Maestro

“Специалиста” - это промежуточный вариант между кофемашиной и кофеваркой. Это кофейная станция - объединение кофемолки и кофеварки в одном приборе. Вся разница с кофемашиной в том, что молотый кофе надо вручную переносить в кофеварку и самому запускать процессы. Первый взгляд на внешний вид устройства сразу даёт понять, что Делонги вышла в новую для себя нишу комбинированных приборов — кофемолка и кофеварка тут в одном корпусе, но не интегрированы между собой. То есть в отличие от автоматических кофемашин здесь надо вручную переносить рожок между кофемолкой и кофеваркой, вручную запускать каждый процесс и вручную убрать за собой.

У такой конструкции есть ряд преимуществ - и одно из них: все под одной крышей. Кроме того, дизайн у “Специалисты” действительно стильный и современный. К тому же это чуть дешевле, чем кофемолка и кофеварка по отдельности.

Еще плюсы:

1. Модель оснащена термоблоком для пара, чтобы не ждать, когда кофеварка прогреет воду до температуры пара.

2. Есть отдельный выход для кипятка. Как в кофейне, кофеварка добавит воду после приготовления эспрессо, чтобы получить американо. А если хотите чай - то будет просто горячая вода.

3. За счет термоблока разогревается мгновенно.

Любая кофеварка приедет к вам в любую точку Казахстана совершенно бесплатно. Профессиональный кофе как из кофейни на вашей кухне.

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