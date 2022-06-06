Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении народу Казахстана по результатам прошедшего референдума заявил о необходимости пересмотра законодательства, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц, передает Informburo.kz.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении народу Казахстана по результатам прошедшего референдума заявил, что в Новом, справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям.

"Нам необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции. В соответствии с моим указом создана Межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов", – отметил президент.

Глава государства заявил, что продолжится курс на комплексное усиление системы защиты прав и свобод человека. В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд.

"Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института. В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Общество ждёт от правоохранительной и судебной систем реальных изменений", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что изменения в Конституцию – это не конечная стадия, а только начало реформ.

"Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. На базе обновленной Конституции мы сформируем более эффективную модель функционирования всех институтов власти, укрепим механизмы сдержек и противовесов между ними. Последовательные политические преобразования будут способствовать развитию национальной экономики, укреплению национального предпринимательства. Теперь нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства", – сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что важно искоренить все искусственные монополии, поставить надёжный заслон коррупции.

"Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию. Впереди огромная работа по реальной диверсификации экономики. Предстоит принять меры по развитию высокопродуктивного сельского хозяйства, мощной транспортно-логистической системы, повсеместно сформировать цифровую экосистему", – добавил глава государства.

Он отметил, что главными двигателями устойчивого развития страны должны стать труд, знания и гражданская активность.

"Только так мы сможем создать самодостаточный средний класс и эффективную экономику. Такая экономика будет нацелена на справедливое распределение доходов, создание качественных рабочих мест, неуклонное повышение уровня жизни и полноценную самореализацию всех граждан", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Президент сказал, что конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны представит в своём выступлении на открытии очередной сессии парламента в сентябре.

Полный текст обращения доступен на сайте Президента.