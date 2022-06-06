Сумма материального ущерба спецслужб, выезжавших на место предполагаемого теракта, составила 70 389 тенге. Кроме того, лже-террорист должен будет выплатить судебные издержки.

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Инцидент произошел 31 января в Житикаре. Неизвестный позвонил на номер экстренной службы 112 и сообщил о готовящемся акте терроризма.

- По данному факту было начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5–ти лет, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Следствием было установлено, что мужчина на момент звонка находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый был задержан буквально сразу после сообщения.

В ДП отметили, что у полиции имеется современная техника, которая позволяет сразу устанавливать таких правонарушителей.



Дело было направлено в суд. Решением суда подозреваемого осудили на 2 года лишения свободы условно.



- В тоже время решением суда подсудимый выплатит материальный ущерб спецслужбам, которые выезжают на место преступления, а также выплатит суммы, затраченные на проведение необходимых экспертиз, в размере 70 389 тенге. Кроме того, он должен выплатить судебные издержки в размере 2 483 тенге, - добавили в ДП.



Это первый приговор, который был вынесен по данной статье. Приговор уже вступил в законную силу.