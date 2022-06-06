Народная партия требует, чтобы правительство остановило приватизацию государственных компаний, передает Informburo.kz.

Фото: Народная партия Казахстана

Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев выступил с заявлением по итогам проведённого референдума. Он высказался о необходимости немедленной передачи всех государственных компаний из рук чиновников в собственность народа, а также потребовал остановить приватизацию госкомпаний.

"Ключевой задачей, стоящей перед казахстанцами после референдума, является законодательная и практическая реализация принятой нормы Конституции. Нужна немедленная передача всех государственных компаний, в первую очередь компаний фонда "Самрук-Казына", из рук чиновников в прямую собственность народа", – заявил председатель НПК.

По подсчётам Ертысбаева, за годы своего существования фонд "Самрук-Казына" получал из бюджета гораздо больше денег, чем выплачивал в качестве дивидендов. С 2008 года в уставной капитал фонда из бюджета страны поступило 1,8 трлн тенге. Дивиденды, которые выплатил фонд в бюджет, составили всего 450 млрд тенге.

Партийный деятель также объявил о начале разработки закона по реализации конституционной нормы о том, что земля и недра принадлежат народу. Он призывал всех неравнодушных граждан принять участие в его написании.

"Закон также должен предусматривать механизм пересмотра итогов несправедливой приватизации и возврат таких активов из рук олигархов в народную собственность. Кроме того, до конца года нужно вернуть в страну незаконно вывезенные за рубеж финансовые средства, которые также должны стать собственностью народа. Это порядка 140 млрд долларов", – объясняет он.

Также партия требует, чтобы правительство остановило приватизацию госкомпаний.

"В текущем и следующий годах планируется выставить на приватизацию порядка 40 предприятий фонда "Самрук-Казына", включая "КазМунайГаз", "Эйр Астану", QazaqGaz. В текущих условиях они будут проданы по дешёвой цене, что принесёт народу лишь убытки. Народные активы не должны снова уйти к олигархам", – заключил политик.