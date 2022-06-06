Приговор по делу о сбыте крупной партии героина в Специализированном межрайонном уголовном суде Костанайской области вынесли сегодня, 6 июня. Все четверо подсудимых признаны виновными. Костанайцы Фаина ТИТОВЕЦ, Елена КОЛОМЕЙЦЕВА, Александр КАПИТУЛА и Тимур ХАФИЗОВ обвинялись в том, что покупали, фасовали и перепродавали героин, получая за это прибыль.

Фаина Титовец

Организатором преступной группы признали 39-летнюю Фаину Титовец, у которой жила Елена Коломейцева. Она употребляла наркотики, поэтому Титовец предложила работать ей за дозу. Позже вовлекла в преступную группу Хафизова и Капитулу, давно сидевших на героине и не раз судимых за сбыт наркотиков. Сама Титовец наркотики не употребляла, но активно их распространяла, используя в том числе автомобиль своего мужа.

Елена Коломейцева

По показаниям Елены Коломейцевой, героин группа покупала у цыган по 40 000 тенге за 5 г, фасовала в пакеты по 0,5-0,10 г. Каждый свёрток продавали уже по 4 000 тенге. За продажу 5 г получали 200 000 тенге, навар составлял 160 000 тенге.

Почти всю денежную прибыль Титовец забирала себе, подельники работали в основном за дозы. Елена Коломейцева единственная, кто сразу признала вину и дала признательные показания. Остальные подсудимые вину не признали, заявляя, что Коломейцева их оговорила, а следователи оказывали давление.

Тем не менее суд признал всех четверых виновными. В действиях Фаины Титовец суд усмотрел особо активную роль, поэтому она получила самый большой срок — 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе, автомобиля «Daimler-Benz», на котором перевозили героин. Отбывать наказание будет в колонии средней безопасности.

Тимур Хафизов и Александр Капитула

Хафизов и Капитула получили по 12 лет лишения свободы, но в связи с тем, что в их действиях признали опасный рецидив из-за неоднократных судимостей за распространение наркотиков, отбывание наказание назначили в колонии чрезвычайно безопасности.

Елена Коломейцева получила самый маленький срок — 6 лет лишения свободы в колонии средней безопасности, так как с самого начала чистосердечно признала вину, раскаялась и сотрудничала со следствием.

Изначально государственный обвинитель Нино Капанадзе просила назначить подсудимым более серьезные сроки: Титовец, Хафизову и Капитуле по 15 лет, Коломейцевой — 7 лет лишения свободы.

- В ходе следствия судебного следствия государственный обвинитель частично отказалась от обвинения, - пояснила приговор судья Алтынай САГИНДЫКОВА. - Но в рамках предъявленного вам обвинения вы признаны виновными в том, что в группе лиц по предварительному сговору распространяли героин в особо крупном размере. Все доказательства вашей вины были тщательно изучены в суде и нашли свое подтверждение. В виду нарушений УПК суд вынес частное постановление, которое будет доведено до областного прокурора и начальника департамента полиции области.

Подсудимые отреагировали на приговор спокойно, некоторые из их родственников плакали и вздыхали. Фаина Титовец, которая с самого начала запретила СМИ себя показывать, прикрывала лицо бейсболкой. Тимур Хафизов, до этого активно позирующий журналистам, после приговора повел себя агрессивно. «Убери камеру, а то я ее тебе разобью!» - крикнул он одному из фотографов, когда конвой выводил его из зала суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ