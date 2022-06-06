Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, как правительство Казахстана планирует сдерживать рост цен на сжиженный газ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как напомнил Акчулаков, в январе 2022 года Агентством по защите и развитию конкуренции было введено государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа на 180 календарных дней.

"По истечении 180 дней во избежание резкого роста цен на газ Министерство энергетики совместно с Комитетом государственных доходов будет контролировать оборот сжиженного нефтяного газа, реализуемого на внутреннем рынке Казахстана. В то же время министерством разработан пакет поправок в закон "О газе и газоснабжении", где будет предусмотрена компетенция Минэнерго по установлению предельных розничных цен на сжиженный газ", - озвучил глава ведомства.

Соответствующие поправки в законодательство разработаны и будут направлены в Мажилис с проектом закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам реализации поручений Главы государства".

"Мы предлагаем ввести не запрет, а контроль на следующие 180 дней. Если поправки в закон будут внесены и законом будет дано право устанавливать предельные розничные цены, и внутри, возможно, по оптовым ценам нам нужно будет какой-то коридор устанавливать. Но следующие 180 дней мы будем жить в режиме, когда утвердим оптовые цены, а предельные розничные не сможем утвердить. Со следующего года закон вступит в силу, и мы будем законодательно устанавливать предельную розничную цену", - пояснил Акчулаков.

По словам министра, из-за отсутствия механизма регулирования розничных цен со стороны госорганов есть риски повышения цен, которые также связаны с дефицитом объема сжиженного газа.

"Одной из основных причин дефицита объемов является теневой экспорт, что в последующем приводит к нехватке сжиженного нефтяного газа для населения и необоснованному росту цен. В настоящее время у министерства нет полномочий оперативно (в режиме реального времени) осуществлять мониторинг за оборотом сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке и экспортом", - озвучил глава ведомства.

Акчулаков отметил, что производство сжиженного газа в стране не растет, а "частые ремонты изношенных заводов периодически приводят к снижению общей выработки сжиженного газа".

"В настоящее время правительством оптовая отпускная цена с завода установлена на уровне 28 тысяч тенге за тонну, или 16 тенге за литр, в целях стабилизации цен на внутреннем рынке. Соответственно, низкие цены не стимулируют рост его производства, поскольку производители в настоящее время работают в убыток и не смогут продолжить работу при таких условиях", - добавил Болат Акчулаков.

Напомним, 6 января текущего года правительство приняло срочные меры по стабилизации социально-экономической ситуации. В частности, установлены предельные цены на газ, бензин и дизельное топливо.