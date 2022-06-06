Крупный пожар произошел сегодня ночью, 6 июня,около полуночи. Загорелся двухэтажный коттедж, расположенный на перекрестке пр. Абая и ул. Лермонтова. На первых кадрах, присланных в редакцию "НГ" было видно, как территорию покидает большая группа людей. Очевидцы сообщали, что сотрудники полиции стучали в окна и будили жильцов дома. По предположениям читателей в доме сдавали комнаты.

- Вызов на пожар поступил в 00:06, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - На месте пожара была оказана помощь четверым пострадавшим с ожогами 1 степени. Также обнаружено два трупа с ожогами 4 степени тяжести.

В пресс-службе ДЧС сообщили, что звонок от соседей поступил к ним в 00.04.

На момент прибытия пожарных расчетов пламя распространилось по всему дому, охватив 250 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и домашние вещи жильцов.

- В результате пожара частично пострадала кровля и стропила соседнего двухэтажного частного жилого дома на площади 10 кв. м., - сообщили в пресс-службе. - Спасатели локализовали пожар в 01.15, устранив угрозу дальнейшего распространения огня на соседние жилые строения. В 02.26 возгорание ликвидировано. На месте пожара обнаружено 2 трупа мужского пола, 1972 г.р. и 1984 г.р.

Сейчас в случившемся разбираются специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации ЧС участвовали 34 сотрудника и 11 единиц техники пожарных частей Костаная. В помощь пожарным коммунальные службы города и «Қазақстан темір жолы» предоставили технику для бесперебойного подвоза воды.