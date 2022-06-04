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В Рудном на детской площадке обнаружен труп ребенка

4 июня 2022, 10:14 |  Происшествия

Тело мальчика висело на турнике, предположительно он погиб от удушения, сообщает ИА город.

 

Как стало известно порталу, труп ребенка 2009 года рождения обнаружили днем 3 июня на детской площадке в одном из дворов по ул. Качарская. Тело находилось на турнике, в подвешенном состоянии.

Погибший мальчик учился в пятом классе. Каким образом произошло удушение, пока не установлено. По одной из версий, ребенок погиб случайно, в процессе игры с веревкой на турнике.

- Данный факт зарегистрирован, проводится проверка, назначена судебно- медицинская экспертиза, - сообщили в департаменте полиции Костанайской области.