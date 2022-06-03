Инцидент произошел 1 июня. Жительница Костанайского района была задержана полицией за вождение в нетрезвом виде. После задержания выяснилось, что ранее ее уже лишили прав управления транспортным средством.

- Сотрудники полиции задержали 43-летнюю женщину в Костанайском районе. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 346 УК РК, - пишет начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан ОМАРБЕКОВ в Facebook. - Таких случаев стало больше. Это повод для серьезного беспокойства. С начала года задержано и привлечено к ответственности 714 водителей управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 60 водителей управляли автомобилем, будучи лишенными права управления.

Кроме того, за это время 654 пьяных водителей были арестованы, 49 водителей управлявших транспортным средством, будучи лишенными права управления, в состоянии опьянения приговором суда лишены свободы сроком от 1 года до 5 лет. С начала года в 102 ДТП погибло 26 человек и 117 получили ранения. Из этих аварий 3 ДТП совершено по вине пьяных водителей.

- До тех пор, пока кто-то будет позволять себе садиться за руль в состоянии опьянения, мы будем видеть эту печальную статистику, - добавил Омарбеков. - Сотрудники полиции в выходные дни проводят акцию «Пьяный водитель - преступник» и каждый раз оформляют нетрезвых водителей. Только за последние выходные было задержано 16 водителей.