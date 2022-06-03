На днях подрядчик начал ремонт. Пока меняет сантехнику. Работы очень много. И одна из важных проблем — наладить в учреждении дисциплину, чтобы этот ремонт быстро не пошел прахом. Ведь капитальный здесь делали недавно — в 2020-2021 году.

Кафель в санузлах отвалился, но его обещают заменить по гарантии

В «Нашу Газету» с жалобой на условия жизни обратилась одна из жительниц общежития по адресу ул. Кобланды батыра, 37, и 27 мая корреспондент «НГ» побывал там.

Здание находится на балансе отдела жилищных отношений акимата Костаная. В нем 177 комнат. На четвертом и пятом этажах живут многодетные матери, сироты, пенсионеры, малоимущие семьи, инвалиды, те, кому некуда больше податься.

Капитальным ремонтом в 2020 году занимался подрядчик из Кызылорды, ТОО «Самат-Мунай», ему на работу было выделено более 280 млн тенге.

Особо отметим, что в отремонтированном здании было установлено 16 камер наблюдения, а на четвертом этаже дежурил вахтер, для регулирования дисциплины. Сейчас его там нет, а камеры висят лишь для виду.

Уже через десять месяцев после заселения в отремонтированном здании ситуация стала плачевной, о чем писали местные СМИ. На данный момент она еще хуже — из-за отключения воды.

- В половине здания, на четвертом и пятом этажах, холодной нет уже два месяца, - сообщила инвалид 1 группы жительница общежития Наталия ЧЕПРАКОВА. - Один раз приезжали из отдела жилищных отношений, так как к ним относимся и с ними ежегодно заключаем договор аренды. Мы говорили про неудобства, а в ответ - ждите. Уже два месяца прошло и ничего. Примерно два года назад делали ремонт, а сейчас пол скрипит, линолеум как наждачная бумага, кафель падает и крыша течет. Сейчас на пятом этаже сломано практически все. До ремонта было даже лучше. В другом конце коридора есть холодная вода, там можно ее набрать, но мне тяжело ходить. Вчера вечером принесла два ведра воды, нагрею, чтобы посуду помыть, а еще стирать надо. Здоровые люди и то возмущаются, а мне тем более передвигаться сложно.

Вода, как выяснилось, отключена в половине примерно общежития — из-за того, что сломана сантехника.

Ситуация и с остальным печальная. От новых межкомнатных дверей остались единицы с работающими замками, а на остальных вместо них лишь дыры. Местами оторваны дверные косяки. По словам жильцов, из-за дебоширов двери меняются как перчатки.

На пятом этаже местами кажется, что снимают фильм про постапокалипсис в давно заброшенном здании. Такую атмосферу придает перевернутое кресло, множество настенных рисунков и надписей, одна из которых «С новым годом!», хоть за окном практически лето. Подоконники почти во всех общедоступных местах поломаны. Их уже не раз меняли. Плинтуса пропали, оставив лишь след шурупов.

- На пятом этаже у нас совсем плачевное состояние, - рассказал житель общежития Максим САХИПГАРИЕВ. - Краны не работают, протекают, раковина забилась. Холодная вода была, но ее перекрыли, потому что она топит четвертый этаж. Мы знаем, что финансирование идет, но никто ничего делать не хочет. Изначально, после ремонта, у нас техничка регулярно мыла пол, вызывали сантехников и меняли краны, но чем дальше, тем хуже. Душ, правда, есть. Подуставший, но работает, пока из-за отключения горячей воды туда никто не ходит.

- Уже не раз складывались на ремонт смесителей, добавляет информации житель общежития Марат БУЧИЕВ. - Почему моя супруга не может нормально помыть посуду? Кто-то вечно ломает. Охрана толком не работает, пьянствует. Ее надо менять. Нам обещали, поставят камеры. На лестнице они есть, но не записывают, а одну и вовсе свернули. Поставьте нормальные камеры, чтобы можно было с хулиганов спросить. Сломал, показали запись, плати. Когда поставят, тогда будет порядок, а то кто-то вот мусор даже в коридоре оставляет. В других общежитиях чисто, порядок, есть подписанные ведра и целые швабры, не то, что у нас. С маленького ведерка, шампунями вместо моющих средств пол моем, рваными тряпками на сломанной швабре. Под потолком проходят трубы с горячей водой, так они провисли примерно на полметра. А если прорвет? Тут же дети бегают, ошпарятся.

Трубы горячей воды под потолком прогнулись и могут лопнуть

По словам недовольных, техперсоналу зарплату задерживают на два месяца. Одна уборщица и вовсе ушла, не дождавшись оплаты труда. Домофона нет. А перед распахнутой входной дверью, сломанной примерно тогда же, когда пропала вода, сидит охранник, взимающий при входе удостоверения личности, уходящим их возвращает.

Похоже, многие проблемы возникли из-за того, что в общежитии нет обслуживающей компании. Конкурс по этому госзаказу проводился в марте и апреле 2022 года, но не состоялся. Процедуры длятся почти два месяца, поэтому так затянулась ситуация с ремонтом. 27 мая все-таки был заключен годовой договор на обслуживание с подрядной организацией ИП Нурушев. На это бюджет выделял более 7,4 млн тенге, но подрядчик предложил выполнить работу примерно за 4,9 млн тенге.

Чтобы у людей было меньше неудобств, воду начали делать в тот же день.

Мастер-строитель Виктор Оськин и Меруерт Кубенова

- Сегодня пришел сантехник, - сообщила комендант Меруерт КУБЕНОВА. - С пятого этажа начал чинить коммуникации. Раньше был электрик, сантехник, дворник, а потом без них остались... У меня нет тряпок и всего, что требуют. Только сейчас от подрядчика получила моющие средства, швабры и все необходимое. Краны дети сломали, надевая на них пятилитровые бутылки, а говорят, что я во всем виновата, они также рисуют на стенах и дверях. Еще кто-то подоконники сломал... Жильцы курят и животных заводят, а здесь не положено, но ничего не могу сделать. Шесть лет держала общежитие без охраны, а меня сейчас ни во что не ставят. У жильцов много долгов за воду, с ними сейчас, возможно, будут судиться. Сказали, что сейчас выиграли тендер, так что поставят камеры на этажах, а охраннику - монитор.

Корреспонденту «НГ» повезло — как раз в день посещения общежития появился человек, который начал решать проблему отключенной воды.

- Сегодня вечером я пришел, только чтобы починить поломку и запустить холодную воду, - ответил мастер-строитель Виктор ОСЬКИН. - А завтра с утра выйдет бригада, начнут демонтаж плитки, займутся отделочными работами. Сейчас буду разбирать сантехнику, начну канализацию прочищать.

31 мая удалось связаться с представителем подрядчика и получить информацию о проводимом ремонте.

Фото представителя ИП Нурушев

- Мы прочистили канализацию, купили и поставили смесители в некоторых местах, включили холодную воду, - рассказал представитель ИП Нурушев Аскар. - Но нужно будет заменить один из поставленных смесителей, его уже сломали. Вроде бы починили, а на следующий день приходишь и опять сломано, и с этим ничего не сделать, приходится менять. Там разный контингент, есть сложные люди, многие из неблагополучных семей. Нет на них рычага давления. По поводу ремонта уже разговаривали с заказчиком — отделом жилищных отношений. На потолках будет водоэмульсионная краска. Материал закуплен. Остались небольшие организационные моменты. В любом случае до 5-7 июня мы уже закончим основные работы. Предоставили заказчику смету. Сейчас один раз в неделю проводится генеральная уборка, приведены в порядок лестничные пролеты, вымыли, вычистили. Будут работать две уборщицы, сантехник, электрик и уже ежедневно убирает дворник.

Канализационный слив в забившейся раковине уже прочистили / Фото представителя ИП Нурушев

В этот же день мы поговорили с руководителем отдела жилищных отношений акимата Костаная Ержаном СУЛЕЙМЕНОМ.

- Сразу как определили подрядчика, он начал устранять неисправности, - объяснил он. - В этом году заложили средства на ремонт, помимо содержания, чтобы выкрасить стены, заделывать стеновые швы, местами заменим линолеум и разбитые стеклопакеты, установленные до капитального ремонта, их гарантийный срок давно истек. По гарантии будет отремонтированы крыша, отвалившийся кафель и пол, если прогнил. Предлагаю подрядчику белой эмалью покрасить стены, чтобы, можно было легко отмыть, если дети испачкают. На лестничных площадках имеются камеры центра адаптации. Сегодня объявили конкурс на установку порядка десяти видеокамер в общежитии, с сервером и монитором у охраны. Надо просматривать рекреации, возле туалетов, чтобы была возможность зафиксировать того, кто заходил, если там что-то испортят. В течение пяти дней будет определен подрядчик, на установку камер дается две недели. Выдадут уведомления тем, кто держит животных. Подоконники ломает молодежь. Будем их делать меньше, и хотелось бы поставить ограждение или решетки на окнах, чтобы дети не залезали на подоконник и вдруг не выпали из окон. Разговаривал с руководством ГКП «Костанай-Су», прорабатываем один момент: чтобы на четвертый и пятый этажи поставили отдельный счетчик на воду. Сейчас стоит один на все здание и оплату делят на площадь всех комнат.

Камеры в здании висят, но они не работают как надо

Замену сантехники и повторную прочистку канализации завершили 2 июня, приобретя несколько смесителей в запас. Сегодня мы уточнили в общежитии — холодная вода там появилась.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА