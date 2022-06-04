Французская литература в XIX веке пополнила свой потенциал отличным писателем-реалистом. Сегодня Оноре де Бальзак известен как один из наиболее известных представителей того времени, а в качестве наставника и учителя его вспоминали Достоевский, Диккенс, Золя. Но не все так однозначно в творчестве писателя — Бальзак не сразу получил свою популярность. На литературном портале adebiportal.kz вы можете познакомиться с его детальной биографией.

Из крестьян в дворяне

Дед писателя принадлежал к сословию крестьян. Тогда он носил фамилию Бальс. Уже отец известного литератора изменил фамилию на привычную — Бальзак, в середине XVIII века. Оноре в свою очередь прибавил к ней приставке «де», которая означала дворянские корни. Сделал он это самовольно без разрешения властей. То есть так Бальзак стал фальшивым дворянином, хотя это и добавило ему некоторой мотивации и амбициозности.

Часть голубых кровей была в генах Оноре. Мать его была уроженкой богатой семьи из французской буржуазии.

Начало карьеры и постоянный крах

История писательства Оноре де Бальзака может стать мотивацией любого новичка. Изначально мужчина окончил юридический факультет, но отказался от перспективной работы, которую предлагали ему родители. Он заключил с родителями сделку на таких условиях:

испытательный срок писательства должен был быть 2 года;

родители выделяют нужное количество денег для съема отдельного частного дома;

он пишет там свои литературные произведения.

Первая повесть не получила ожидаемого успеха. И даже покупка собственной типографии обернулась неудачей с огромным количеством долгов и банкротством. Далее был роман с аристократкой Лорой, которая стала его музой, и работа по 18 часов в день. В итоге Бальзак получил признание мира.

Кофе — основной источник работы

Оноре де Бальзак часто писал и говорил о своей любви к кофе. По его словам, масштабы воздействия этого напитка на него поистине эпические. Однако, эта же любовь к кофе обернулась для него проблемами с желудком.

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