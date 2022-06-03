История Казахстана насчитывает немало выдающихся культурных и политических деятелей. Среди подобных личностей особыми заслугами выделяется Ахмет Байтурсынов. За свои гуманистические взгляды, стойкость при их отстаивании, а также необычайную эрудицию выдающегося сына казахского народа часто называют «сеятелем человечности и знаний».

Испытания подстерегали Ахмета на протяжении всей его жизни. Но наиболее трудный период выдающийся казах пережил во время становления власти советов. Детально о том, как Ахмет Байтурсынов жил до революции, можно прочесть на авторитетных тематических сайтах, например, e-history.kz.

Свержение царского режима Российской империи

Незадолго до Февральской революции Байтурсынов был арестован за разжигание межнационального конфликта и призыва к мятежу. Это было последствием активной политической деятельности, направленной на обретение Казахстаном независимости. В результате Ахмета выслали из страны. Революцию казах встретил в Оренбурге.

Реакция на Февральскую и Октябрьскую революции

Байтурсынов с товарищами активно поддержали свержение царской власти в феврале 1917 г. Временное правительство, пришедшее на смену императору, избавило простых людей от угнетения и эксплуатации, проводившихся предыдущими управленцами.

«Красная» Октябрьская же революция была встречена Ахметом с непониманием. По словам Байтурсынова в казахском обществе просто отсутствовали те классы, которые руководители советской власти позиционировали как доминирующие.

Сотрудничество с «красным» режимом

Вскоре после установления советской власти Ахмета направили на переговоры с представителями нового правительства в Москву. Уже через несколько месяцев казаха назначили зампредседателя Совнаркома.

Разрыв отношений с советской властью

В 1920 г. «красные» начали реализовывать первые значимые реформы на территории Казахстана. Байтурсынов был категорически не согласен с курсом советов. По этому поводу Ахмет активно писал непосредственно Ленину. Далее случилось следующее:

1921 г. — Байтурсынов выходит из партии большевиков;

1922-1928 гг. — Ахмет занимается педагогической деятельностью, возглавляет научно-литературную комиссию;

1929 г. — Байтурсынова арестовывают за контрреволюционную деятельность и ссылают в Архангельск;

1934 г. — Ахмета досрочно освобождают.

Через три года последовал повторный арест. В декабре 1938 г. великого казаха расстреляли.

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