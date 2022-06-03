С того момента, как Казахстан стал независимым, прошло уже более тридцати лет. Давая оценку этому периоду, можно сказать о правильности курса, который выбрало правительство государства. Несмотря на несколько экономических и политических кризисов, сотрясавших мир, наша страна уверенно двигалась к своей цели, не сворачивая с верного пути.

Основные достижения Республики Казахстан

Провозглашение независимости РК стало важнейшей вехой в истории нашей страны, которая после многих лет получила возможность самостоятельного управления. Узнать подробности о пути нашей страны к независимости вы можете на сайте EL.KZ. Там собрано множество исторических материалов и первоисточников.

Но получение свободы — это лишь один из кирпичиков в прочной стене государственности. Среди наших достижений за последние 30 лет стоит отметить:

полет в космос — формально Токтар Аубакиров был советским космонавтом, однако его достижение можно смело причислить к независимому периоду истории Республики Казахстан;

закрытие Семипалатинского полигона — именно решение об отказе от ядерного оружия стало одним из рычагов, позволивших РК обрести независимость, указ о закрытии полигона позволил укрепить авторитет страны, которая пошла на такой смелый шаг ради будущих достижений;

создание национальной валюты — трудно представить, что современная национальная валюта была введена в нашей стране почти через два года после отделения от СССР, сегодня тенге является одним из неотъемлемых экономических и культурных атрибутов страны;

принятие Конституции РК — главный правовой акт страны был принят в 1993 году, с тех пор он был значительно усовершенствован благодаря поправкам;

вступление в ООН — Казахстан является членом Организации Объединенных Наций с 1992 года.

Также среди важнейших достижений стоит назвать создание Ассамблеи народов Казахстана, работа которой была по достоинству оценена многими мировыми лидерами, включая бывшего генсека ООН Кофи Аннана и папу римского Иоанна Павла II.

Заключение

Благодаря вышеназванным достижениям, а также конституционному определению границ государства мы получили надежный фундамент для стабильного роста. Именно правильные шаги в прошлом позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее.

Историю казахской государственности важно изучать системно. Чтобы каждый гражданин страны помнил и чтил достижения своей страны.

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