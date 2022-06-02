С 20 июня в Казахстане стартует приём заявок на ипотеку под 2%
Участвовать в программе "Бакытты отбасы" смогут только граждане, стоящие в очереди на жильё, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото akcent.site
С 20 июня по 19 июля 2022 года (включительно) на платформе Otbasybank.kz будет открыт приём заявок на участие в программе "Бакытты отбасы", сообщается на сайте банка.
Участники программы смогут получить кредит по ставке 2% годовых сроком до 20 лет. Для получения займа необходим первоначальный взнос в размере 10% от суммы. На эти средства можно приобрести первичное или вторичное жильё.
Для жителей Нур-Султана, Алматы (включая пригородные зоны), Шымкента, Актау и Атырау максимальная сумма займа составляет 15 млн тенге, в остальных регионах – 10 млн.
Недвижимость можно приобрести только в том регионе, где заёмщик стоит в очереди на жильё.
Принять участие в программе смогут граждане, стоящие в очереди на жильё и входящие в следующие категории:
- многодетная семья;
- семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями;
- неполная семья (с момента расторжения брака должно пройти не менее трёх лет).
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