Нацбанк Казахстана проводит обратные интервенции, они направлены на укрепление доллара, а не тенге, передает Informburo.kz.

Инфляция остаётся высокой, несмотря на снижение курса доллара. В Национальном банке сообщили, что покупали американскую валюту на бирже для того, чтобы сдержать укрепление тенге. Предложение иностранной валюты превышало спрос в мае, причём значительно. Это связано с целым рядом факторов: высокими ценами на энергоносители, периодом налоговых выплат экспортёров, укреплением рубля и снижением спроса на доллар у населения. И, казалось бы, хорошо, что тенге укрепляется. Так почему же в Нацбанке решили взять этот момент под контроль? Действия финансовых властей страны в интервью "31 каналу" разъяснил экономист Арман Бейсембаев.

– Арман, почему Нацбанк не дал тенге укрепляться?

– Есть определённые макроэкономические параметры, за которые нежелательно выходить. Любой экономике практически по всему миру важна не укрепляющаяся национальная валюта, а стабильная национальная валюта.

Национальному банку для выполнения его целей и задач, в том числе для исполнения каких-то макроэкономических параметров, выгоднее, чтобы курс не слишком сильно ослаблялся, но и не слишком сильно укреплялся. Поэтому один из мандатов Нацбанка – это обеспечение стабильности национальной валюты.

– Получается, сильный тенге для экономики невыгоден?

– Отчасти это правда, что сильный тенге в текущей экономической системе не нужен. Потому что у нас есть экспортёры, которые продают сырьё и получают валютную выручку. С этой валютной выручки они покупают тенге, чтобы заплатить налоги в бюджет. С этого и пополняется бюджет. Здесь немаловажно, по какому курсу осуществляется конвертация и сколько экспортёры в итоге заплатят налогов в бюджет.

– Выходит, что курс у нас не всегда формирует рынок. Это хорошо или плохо?

– Учитывая развитость нашего финансового рынка, я бы не сказал, что у нас в принципе существует как таковое свободное плавание валюты. В том или ином виде Нацбанк всегда на рынке присутствует, всегда контролирует. Это не хорошо и не плохо. Мы просто находимся на определённом этапе своего развития.