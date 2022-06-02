Казахстанский министр предложил создать единый в мире шлюз госуслуг, передает Informburo.kz.

Разработать глобальный шлюз государственных услуг предложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на министерском круглом столе в Женеве, который проходит в рамках форума Всемирного саммита по информационному обществу.

Багдат Мусин отметил, что современные условия требуют интеграции государственных информационных систем разных стран, для того, чтобы облегчить жизнь граждан, например, позволяя им пользоваться "цифровыми паспортами" и другими документами.

"Нам необходимо серьёзно подумать о межгосударственной интеграции информационных систем. Это должно стать нашей конечной целью: сделать взаимодействие наших граждан, бизнеса и органов государственной власти более удобным и ориентированным на человека. Выгоды очевидны для различных сфер и отраслей, таких как туризм, медицина, торговля, образование. И я твёрдо верю, что Международный союз электросвязи должен взять на себя инициативу в этом направлении", – сказал министр.

По словам министра, для осуществления такого масштабного проекта нужна конкретная методология, стандарты и правила поведения. Багдат Мусин заверил, что правительство Казахстана готово помочь в этом отношении.

Инициативу казахстанского министра поддержал генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао и поручил соответствующему бюро собрать группу по проработке данного вопроса.