Праздничные мероприятия прошли сегодня, 1 июня, в сити-центре и на центральной площади Костаная. По подсчетам сотрудников городского отдела образования, только в фестивале рисунков на брусчатке участвовало более 1000 детей.

Рисовали на заранее заданную тему: «Я вижу мир». Кто-то мелками, а кто-то фломастерами на специально установленном баннере.





- Мне 11 лет, я учусь в художественной школе им. Никифорова, - рассказала «НГ» Кристина СТАРИКОВА. - Рисую сегодня пальму и солнце. Не знаю, почему я выбрала ее, просто захотелось. Работаю пастелью, рисунок не сложный.





- Мы успели нарисовать планету, голубей, радугу и солнце, не хватило времени только детей дорисовать, - добавляют 11-летняя Лилия АКИМОВА и 9-летняя Эвелина ГАЛИМЖАНОВА. - Выбрали такую картинку, потому что все светлое, красивое. Это знак мира, добра и тепла.

Многие рисовали на асфальте флаги Казахстана, Кыргызстана, России и Украины.





- Я рисую флаги, чтобы был мир и не было войны, - рассказал шестиклассник Даис. - Я нарисовал их , чтобы не умирали люди, чтобы все жили дружно. Рисовать было не трудно.

К художникам через пару часов присоединился аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он сделал пару штрихов на баннере, обошел юрты, посмотрел на модели робототехники. И выступил перед школьниками:





- От всей души поздравляю вас с днем защиты детей! Сегодня президент Токаев в своем выступлении сказал, что в мире нет ничего важней улыбок и счастья детей. Сегодня нами предпринимаются меры по поддержке детей. Строятся новые школы и спортивные объекты. В ближайшие три года мы построим более 10 школ по всей области. Также у нас в планах строительство нового дворца школьников. Старый был построен в 1965 году, его вместимость в две смены до 500 человек. Новый дворец в одну смену сможет принимать до 650 человек. Его построят в мкрн. Юбилейный, срок ввода в эксплуатацию — 2023 год.





Мухамбетов со сцены наградил школьников, ставших призерами республиканских олимпиад. К почетной грамоте прилагалась денежная премия. За 3-е место 50 000 тенге, за 2-е 75 000 тенге, за 1-е место - 100 000 тенге.

Ученица 11 класса гимназии №5 Рудного Влада ГОЖЕВА заняла 2-е место на республиканском конкурсе по основам права.

Влада Гожева и Светлана Горевая

- Я участвую в олимпиадах по основам права с 9 класса, до республики дошла только в этом году, - рассказала Влада. - Сложным было эссе, на которое мне дали мало времени. Тема была «Цифровой Казахстан и право». Связала программу цифровизации с международным правом. Там еще тест на олимпиаде был с вопросами из наших законов.

- Она у нас 1-я в городе, в области и 2-я в республике, - с гордостью добавляет учитель Светлана ГОРЕВАЯ. - У нас на основам права уделяется всего 1 час в неделю, поэтому мы готовились к олимпиадам дополнительно. Это очень тяжелый труд, потому что в основном в тесте вопросы не из школьной программы. Поэтому ученику нужен очень широкий кругозор.

Отдельные призы приготовили для команд, которые победили в конкурсе проектов «Школа глазами детей». Победителям выдали гранты на 3 миллиона тенге. Среди победителей — команда из ОШ №6 Лисаковска. Ученицы 10 «А» класса Анна ПОМОГАЙКО, Руслана КАРПЫКОВА, Анна ПОТЯНОВА разработали проект коворкинг-центра.





- Это открытая зона, которая расположится на третьем этаже нашей школы, - рассказали девочки. - Будет отделена только тумбами. У нее нет определенных рамок, можно сужать и расширять пространство в зависимости от потребностей. В этой зоне можно как отдыхать, так и готовиться к урокам. Проект мы готовили чуть больше месяца.





Для детей в центре устроили праздничный концерт. Выступали ансамбль «Карнавал» и артисты из ГШДТ, а также провели показательные выступления по национальным видам спорта.

Фото Георгия ГОВОРОВА

