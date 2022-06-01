На площадке перед центральным городским пляжем сегодня, 1 июня, прошла концертная программа «Вода и безопасность». Она была насыщенной и интерактивной. Дети могли задать сотрудникам департамента любые вопросы, а также попробовать себя в роли спасателей.

Сотрудники ДЧС продемонстрировали спасение утопающего

Повод для такого мероприятия был серьезный - по итогам 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 17 несчастных случаев из них 5 произошло с детьми. А в этом году, совсем недавно, 29 мая в Рудном утонула девушка 2007 года рождения.

Для пришедших на берег Тобола помимо развлекательной программы устроили выставку спецтехники, рассказали о правилах поведения на воде, средствах и способах спасения, на манекене показали, как оказывать первую медицинскую помощь и раздали памятки.

Дети могли сфотографироваться со спецтехникой и залезть внутрь, примерить спасательное оборудование, на скорость надевали спасательный жилет, бросали спасательный круг.

А кто-то играл со специально обученными собаками. Жаль, что пришло мало народу. В основном все были в центре города, где проходило основное веселье.

- Приурочив открытие купального сезона к Дню защиты детей, мы организовали такое мероприятие, - сказал «НГ» начальник управления гражданской обороны ДЧС Талгат АБДИРОВ, - хотим, чтобы ребята усвоили правила поведения на водоемах, могли оказать в экстремальной ситуации первую помощь, чтобы безопасно провели каникулы, без всяких черезвычайных происшествий. Требовать не можем, но рекомендуем купаться только в специально отведенных местах. В Рудном несовершеннолетние остались без присмотра взрослых и пошли купаться в необорудованное место – случилась трагедия. Купание в таких местах запрещено. Это первый несчастный случай на воде в этом году. В области имеется 23 официальных места для купания, оборудованные, со спасателями.

Центральный городской пляж - одно из специально оборудованных мест для купания

На них ежедневно будет заступать на службу 80 человек личного состава с 18 единицами плавательных средств, в том числе транспорт на воздушной подушке и 8 единиц высокопроходимой техники. В выходные и праздничные дни на Каратомарском водохранилище будут работать спасатели, в Костанае будет дежурить четыре поста. Начнутся рейдовые мероприятия с местной полицейской службой, военнослужащими нацгвардии и представителями ДЧС и районными подразделениями для недопущения несчастных случаев.

Фото Ивана ЛЕЩЁВА