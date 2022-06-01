Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не собирается обнулять срок своих полномочий через общенациональный референдум, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото:akorda.kz

Токаев отметил, что в Казахстане общенациональный референдум по изменениям Конституции пройдет впервые. По его словам, это событие станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций в стране. Он подчеркнул, что граждане в целом понимают значимость конституционных преобразований.

"К референдуму проявляется большой интерес в нашем обществе. И за рубежом тоже. Это говорит о широком социальном запросе на общественно-политические перемены и вере людей в реальность предстоящих изменений. Это закономерно, поскольку реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе Президента.

Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий Глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет", - цитирует Президента пресс-служба.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что представленная программа политической модернизации очень масштабная по своему содержанию.

"Но основной фокус сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством, повышении транспарентности и эффективности властных институтов", - добавил Президент.