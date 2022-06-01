Цены на продовольственные товары за год повысились на 19%, передает Informburo.kz.

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Инфляция в мае 2022 года в годовом исчислении составила 14%, сообщается на сайте Бюро национальной статистики.

За месяц отмечается замедление инфляции до 1,4% (в апреле – 2%). Цены на продовольственные товары в мае по сравнению с маем прошлого года повысились на 19%, на непродовольственные товары – на 11,9%, платные услуги – на 9,1%.

На продовольственном рынке значительное повышение цен в годовом выражении отмечается на сахар-песок – 60,5%, свежие овощи – 31,5%, муку – 29,9%, мясо птицы – 28,5%, крупу – 27,1%. Снизились цены на яйца – 8,1%.

Среди непродовольственных товаров подорожали бытовые приборы – на 20,2%, товары личного пользования – на 19,5%, моющие и чистящие средства – на 17,5%, строительные материалы – на 17,2%, автомобили – на 16,3%.

Уровень цен на услуги общественного питания вырос на 14,5%, санаториев – на 14,3%, здравоохранения – на 12,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,6%, гостиниц – на 6%.

В сфере ЖКХ тарифы на электроэнергию повысились на 8,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 3,2%.