Годовая инфляция в Казахстане в мае достигла 14%: сахар подорожал на 60%, мука – на 30%
Цены на продовольственные товары за год повысились на 19%, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Инфляция в мае 2022 года в годовом исчислении составила 14%, сообщается на сайте Бюро национальной статистики.
За месяц отмечается замедление инфляции до 1,4% (в апреле – 2%). Цены на продовольственные товары в мае по сравнению с маем прошлого года повысились на 19%, на непродовольственные товары – на 11,9%, платные услуги – на 9,1%.
На продовольственном рынке значительное повышение цен в годовом выражении отмечается на сахар-песок – 60,5%, свежие овощи – 31,5%, муку – 29,9%, мясо птицы – 28,5%, крупу – 27,1%. Снизились цены на яйца – 8,1%.
Среди непродовольственных товаров подорожали бытовые приборы – на 20,2%, товары личного пользования – на 19,5%, моющие и чистящие средства – на 17,5%, строительные материалы – на 17,2%, автомобили – на 16,3%.
Уровень цен на услуги общественного питания вырос на 14,5%, санаториев – на 14,3%, здравоохранения – на 12,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,6%, гостиниц – на 6%.
В сфере ЖКХ тарифы на электроэнергию повысились на 8,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, – на 3,2%.
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