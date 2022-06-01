В обществе должен царить культ знаний и прогресса, считает глава государства, передает Informburo.kz

Роль учёных, академического сообщества крайне важна, сказал президент Касым-Жомарт Токаев на торжественной сессии, посвящённой 75-летию Национальной академии наук в Алматы.

Глава государства подчеркнул, что выдающиеся исследователи всегда выступали в качестве передового авангарда общественного развития, последовательно формировали критическое мышление, противостояли невежеству и архаике, давали аргументированный отпор шарлатанам и популистам.

"К сожалению, в нашей стране всё еще наблюдаются явления, связанные с различными суевериями, устаревшими стереотипами и псевдонаучными представлениями. В обществе, где есть научное понимание объективных законов развития, нет места всякого рода деструктивным взглядам, там должен царить культ знаний и прогресса", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Одним из главных факторов успеха в современном мире является атмосфера свободы и творчества, рождающая новые идеи, добавил он.

"Именно в тиши научных кабинетов и во время жарких научных диспутов закладывается прочный фундамент конкурентоспособной нации", – заключил президент Казахстана.