Маршрут №11 с 1 июня изменил схему движения в Костанае
1 июня 2022, 14:24 | ЖКХ
Автобусы этого маршрута уже сегодня, 1 июня, начали курсировать по новой, скорректированной схеме. Вариант еще не окончательный. Сейчас движение осуществляется в тестовом режиме и если такая схема движения приживется, ее таковой и оставят, сообщает служба IKomek в Instagram со ссылкой на заведующего сектором отдела ЖКХ Костаная Нурдаулета БЕЙСЕНОВА.
– Раньше маршрут №11 ходил по ул. Алтынсарина от Тауелсиздик до Орджоникидзе. Теперь автобусы после Центрального рынка будут заворачивать на ул. Победы, а затем – на Баймагамбетова и Лермонтова, а после возвращаться на Алтынсарина, – уточнил Бейсенов.
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