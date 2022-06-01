Автобусы этого маршрута уже сегодня, 1 июня, начали курсировать по новой, скорректированной схеме. Вариант еще не окончательный. Сейчас движение осуществляется в тестовом режиме и если такая схема движения приживется, ее таковой и оставят, сообщает служба IKomek в Instagram со ссылкой на заведующего сектором отдела ЖКХ Костаная Нурдаулета БЕЙСЕНОВА.





– Раньше маршрут №11 ходил по ул. Алтынсарина от Тауелсиздик до Орджоникидзе. Теперь автобусы после Центрального рынка будут заворачивать на ул. Победы, а затем – на Баймагамбетова и Лермонтова, а после возвращаться на Алтынсарина, – уточнил Бейсенов.



