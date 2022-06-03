Мы еще в детстве читали эту сказку Андерсена и искренне удивлялись, как можно было одурачить все окружение короля. И только один уличный мальчуган, не посвященный в дворцовые таинства, простодушно закричал: «Смотрите, а король-то голый!»

Нечто подобное происходит и с объявленным всенародным референдумом. В последние дни проснулась рать агитаторов, штатных и привлеченных «лидеров общественного мнения» (по мнению властей - А. Д.), которые взахлеб и на полном серьезе убеждают нас, что с принятием поправок наша жизнь изменится к лучшему. В каких сферах и благодаря чему, я ни разу не услышал. В основном пропагандисты шпарили по тексту и в конце невнятно бормотали, что, может быть, жить станет лучше. Отчего станет лучше? От поправок? Ну не смешно, господа.

Поправки написаны чиновниками и для чиновников в первую очередь. Рядовые граждане понятия не имеют об устройстве и взаимодействии ветвей власти, это сугубо профессиональная юридическая тема. Так зачем же нас всех втягивать в этот процесс? А некоторые умники от власти еще и заявляют, что на кон поставлено доверие к президенту. Видите ли он ради нас вышел из правящей партии. Да нам глубоко плевать, кто в какой партии состоит, у нас все решает принадлежность к клану, а значит, доступ к бюджету и национальным богатствам. Но разгонять кланы Токаев не решается. Наверное, потому, что сам принадлежит к одному из них, и стрелять себе в ногу не будет. И сам референдум превращается в дутый пузырь, в пустышку.

Самое любопытное, что те же люди, в свое время будучи депутатами Парламента, принимали те самые поправки, которые изуродовали Конституцию 1993 года. А сегодня они агитируют против своих же решений. И напрашивается вопрос: а есть ли у этих флюгеров понятие об идеологии, нравственном кредо?

Между тем народ ждет от президента решений по куда более важным проблемам нашей жизни. К примеру, в вопросах референдума вообще не задета тема борьбы с коррупцией, которая подрывает сами основы государства. Счет органов, комиссий и советов по борьбе с этим настоящим злом превышает все разумные пределы, а жулики от власти по-прежнему чувствуют себя комфортно. Вот и новые поправки будут им на руку - исчезла угроза смертной казни. Ну о ком же позаботились наши реформаторы? Правильно, о себе любимых. Или поправка о земле и недрах. Принадлежат народу, но управляет ими государство. Ну и что же изменилось? Прямо какие-то игры в наперсток. Вы напишите, что управляете богатствами, но что каждому гражданину причитается рента от доходов. Но нет, как бы забыли дописать эти слова.

А кто ответит, зачем в ВКО создали помойку из ядерных отходов? Все нормальные государства от нее отказались, будучи в здравом уме, а мы вроде не догадываемся о смертельной опасности, исходящей от этого захоронения. А решение разместить в Джамбульской области биохимлабораторию. Почему американцы не размещают их у себя, к примеру, на той же Аляске. Насадили их в странах Восточной Европы, в той же Украине, и вовсе не с благородными целями. Вот и появляются болезнетворные штаммы в разных уголках Земли, теперь и мы от этого не застрахованы.

Меня давно мучает вопрос: зачем нам сенат? Это же типичная кормушка для вельможных бездельников, для которых главное занятие - кивнуть головой за и против при рассмотрении бумаг из мажилиса. Других функций у них нет.

Одна из серьезнейших проблем населения - жилищная реформа со всеми этими ОСИ, ПТ, ресурсными компаниями. К 1 июля все должно быть оформлено в рамках реформы, а не получается. Оформлены около 20% домов. И дело здесь не только в бюрократических проволочках, сама навязанная система нам не подходит. Она создана очередным болашаковцем с западных образцов, где у граждан $3-5 тыс. зарплата в месяц. У нас такие деньги получают за 2 года. И им не по карману кормить сервисные компании за ремонт крыш или подвалов. В советское время были конторы ЖКХ, которые все заявки от жильцов обслуживали бесплатно, всегда располагая специалистами и техникой. Сегодня все отдано частникам-мародерам, на которых нет управы.

А еще много раз приходилось слышать, как в организациях отбирают всю премию или часть ее. А люди молчат, боясь потерять работу. Что вам мешает, господа, провести анонимное анкетирование?

Наша Ассамблея создана для демократического фасада. Мы не слышали, чтобы в ней обсуждали конфликтные вопросы. И здесь формат работы один: приезд, доклад Елбасы, вручение премий (за то, что рот не раскрывают по проблемам), попойка и по домам. И этому балласту еще выделяют квоту в парламент! По домам их отправить, пусть борются с языковыми патрулями. Хоть какой-то толк будет!

Вернуть в госсобственность государствообразующие предприятия вроде Казахмыса, Казцинка, Казатома, ГЭС и т. д., которые клан Назарбаева приватизировал по особому проекту в 90-х. Почему не проводится чистка ветвей власти, где по-прежнему заседают назарбаевские холуи. Что можно от них ждать, от этих беспозвоночных?

Если бы эти проблемы или хотя бы часть их внесли в программу референдума, явка была стопроцентной. А идти голосовать за аппаратные игры чиновников, увольте. Лучше разберитесь, кто подставил президента, сформировав такую повестку, да еще с одним ответом на 33 вопроса. Уважающий себя человек в такую авантюру не влезет. Вот потому и вспомнилась сказка Андерсена.