Вопрос состояния туалетов в регионах необходимо решать с привлечением частного бизнеса, считает министр культуры и спорта, передает Informburo.kz.

Фото пресс-службы "КазАвтоЖол"

О дефиците работающих общественных туалетов в туристических местах Казахстана высказался министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Министр сообщил, что вопрос состояния туалетов в регионах необходимо решать с привлечением частного бизнеса.

"Речь о туалетах на территории, которые относятся к так называемым турдестинациям. Акиматы построили, но здесь понять тоже можно. Условно, есть у нас Коянды – замечательное место, куда огромное количество туристов сейчас приходит. Туалеты построены, но они не работают. Не работают, потому что это достаточно дорогое удовольствие – их подключение к системе полного снабжения", – заявил Даурен Абаев на заседании правительства.

По его словам, сейчас в туалетах на Коянды нет воды. Минкультуры предлагает акиматам совместно с бизнесом найти другие варианты по снабжению водой, не протягивая инфраструктуру наверх.

"Есть эти решения, будем решать этот вопрос", – резюмировал министр.