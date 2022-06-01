Приговор бывшему воспитателю рудненского детского дома огласили в СМУС сегодня, 1 июня. Его обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы. Перед началом процесса подсудимый смог поговорить с родственниками, все плакали.

Подсудимый прощается со своими родными в зале суда

- Окончательно назначить подсудимому наказание, по ч. 3-2 п. 3 ст. 120 (Изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней родителем, отчимом, педагогом либо иным лицом, на которое законом РК возложены обязанности по ее воспитанию - наказывается лишением свободы на срок от 17 до 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы), а также по статьям 121 и 124 УК РК, в виде лишения свободы сроком 23 года, с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности связанные с работой с несовершеннолетними, - огласил приговор судья Арман КАБЕНОВ. - С отбыванием наказания в учреждении УИС максимальной безопасности, гражданский иск удовлетворить полностью и взыскать с подсудимого в счет возмещения причиненного морального вреда 1 млн тенге.

Кабенов пояснил, что судом был установлен один факт изнасилования, а также то, что подсудимый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера и покушался на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней воспитанницы.

Судья Арман Кабенов оглашает приговор

- В ходе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину частично, показав, что был всего один половой акт в августе 2021 года, который произошел по обоюдному согласию, при этом какого-либо насилия либо угрозы применения насилия к потерпевшей он не применял, - сообщил судья. - По остальным эпизодам он свою вину не признал. Рассмотрев в судебном заседании дело по существу, изучив все материалы дела, все обстоятельства, суд пришел к выводу, что подсудимый виновен.

Он добавил, что ранее сторона защиты просила суд переквалифицировать действия подсудимого на половое сношение с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста, совершенное педагогом по ч. 2 ст. 122 УК РК (наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 20 лет), но суд данное ходатайство отклонил, так как вина подсудимого была доказана.

Фото Андрея СКИБЫ