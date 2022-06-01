В Министерстве торговли и интеграции озвучили среднюю по стране цену на сахар, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

"Средняя цена на сахар, которую нам дает официальная статистика, - 450-470 тенге (за килограмм. - Прим.) за прошлую неделю. За эту неделю мы еще не получили статданные.

Почему народ скупает, я вам не могу ответить, это вам надо к ним обращаться. У нас сейчас сахар в достаточности. Здесь не должно быть никакой паники, потому что сахара достаточно. Зачем покупать пять килограммов сахара, когда мы его и так не едим? Надо покупать по потребности сахар", - сказал председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев, отвечая на вопросы журналистов.

Он сообщил, что сейчас сахар-сырец на заводы в Казахстан в основном поступает из Мексики, Бразилии и Индии. Цены зависят от отпускной стоимости страны-поставщика и логистики.

"Если завтра на международном рынке сахар подорожает, конечно, за счет заказа крупного объема нам поставщики будут делать скидку. Но говорить, какая цена сложится завтра, я не могу. Мы, конечно, ищем более удобные и более дешевые логистические маршруты, чтобы максимально удешевить его для наших производителей. Наши заводы тоже все понимают. Какой-то дополнительной сверхмаржинальности в сахаре нет", - пояснил глава комитета.

Он также заверил, что мирового дефицита сахара нет и нет никаких предпосылок к перебоям в поставках сахара-сырца.