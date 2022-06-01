Центральный водопровод в селе Ершовка в Костанайской области не могут запустить уже три года. Изначально дорогостоящий объект карагандинские подрядчики намеревались сдать за 19 месяцев. В итоге трубы к домам жителей подвели, а воду так и не дали, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

Фото: "Хабар 24"

Водопроводные сети в Ершовке начали прокладывать еще в 2019 году. Сдать объект подрядчики должны были еще в ноябре 2020. Не успели. Затем с заказчиком продлили контракт еще на год. Вновь не уложились. В итоге проект стоимостью почти полтора миллиарда тенге за три года выполнен лишь на 60 процентов.

За 19 месяцев там возвели только трансформаторный блок, каркас будущей насосной станции и пару резервуаров. Еще протянули магистральный водовод и уложили распределительные сети. Всего 30 километров труб. Большинство домов к системе подключили. Но работу, как говорят жители Ершовки, сделали топорно. Хотя за нее сельчане заплатили большие для них деньги – средний чек около ста тысяч тенге.

По информации местных чиновников, в Ершовке теперь есть 324 колодца. К ним у населения тоже есть претензии. Уже вторую весну колодцы заполняют талые воды, чего не должно быть в принципе.

В районном акимате рассказывают, что подрядчика через суд признали недобросовестным. Ему предстоит выплатить неустойку. Также, по словам чиновников, уже найдена новая компания, которая завершит строительство объекта. Работы скоро должны возобновиться.

"Подрядчики говорят, что хотят завершить в этом году, сдать объект", - сказал Владимир Шерстюков, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата Узункольского района.

Журналист телеканала отмечает, что стоимость стройматериалов в 2022 сильно возросла. Если потребуется, то акимату придется делать корректировку проекта. А это значит, что сроки его сдачи снова сдвинутся.