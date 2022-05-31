Правила отлова бродячих животных опубликованы, но вступят в силу только через 2 месяца
Новые правила регламентируют отлов, вакцинацию, содержание, стерилизацию и умерщвление бродячих животных, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото Pixabay.com
На сайте информационно-правовой системы РК опубликовали подзаконные акты к закону об ответственном обращении с животными.
Министерство экологии разработало два документа: правила отлова, временного содержания и умерщвления животных и правила вакцинации и стерилизации бродячих животных.
Документы регламентируют вышеуказанные процессы следующим образом:
Отлов:
- Отлов будут проводить по графику, который составляется с учётом мест скопления животных и обращений граждан.
- Отлов должен происходить гуманными способами, исключающими нанесение травм и увечий. Не допускается отлов в присутствии детей, за исключением случаев, угрожающих жизни человека или животного.
- Отлову подлежат животные, находящиеся в общественных местах без сопровождения владельца.
- При отлове животных, напавших на человека или представляющих угрозу жизни, допускается применение препаратов для обездвиживания. Служба отлова составляет акт, который должны подписать два свидетеля. Если свидетелей нет, то сотрудники могут использовать видеосъёмку.
- Каждый сотрудник отлова обязан иметь при себе служебное удостоверение.
Содержание отловленных животных:
- Отловленные животные размещаются в пункте временного содержания или приюте. Подлежат регистрации в базе данных.
- Пункт временного содержания должен быть оснащён клетками и будками для собак. Животных необходимо размещать по одному.
- Размеры клетки должны позволять животным свободно стоять, лежать и поворачиваться.
- Кормить собак необходимо не менее одного раза в сутки, а кошек – не менее двух раз. Доступ к питьевой воде должен быть всегда.
Умерщвление:
- Гуманному умерщвлению медикаментозным путём подлежат животные: напавшие на человека, представляющие угрозу жизни и неизлечимо больные.
- Утилизацию трупов должна проводить служба отлова в специальных печах для кремации.
Регулирование численности бродячих животных путём умерщвления любыми способами, включая использование ядов и химических препаратов, не допускается.
Вакцинация:
- Животные, попавшие в отлов, подлежат вакцинации, сведения о проведённых вакцинациях необходимо вносить в базу данных.
- Вакцинацию может проводить только ветеринарный врач с использованием сертифицированных препаратов.
- Местные исполнительные органы обязаны сформировать реестр вакцинированных бродячих животных.
Стерилизация:
- Информация о стерилизации бродячего животного подлежит регистрации в базе данных с обязательным указанием индивидуального номера и места проведения.
- Решение о стерилизации принимается на четвёртые сутки нахождения в ПВС.
- Ветеринары обязаны оказать животным послеоперационный уход длительностью не менее 10 дней для самок и трёх дней для самцов, при отсутствии послеоперационных осложнений.
Возврату на прежние места обитания после вакцинации и стерилизации подлежат бродячие животные, не проявляющие агрессии.
Подзаконные акты вступят в силу спустя 60 дней после публикации.
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