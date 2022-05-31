Средний результат составил 64 балла, передает Informburo.kz.

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Известны промежуточные итоги основного ЕНТ, которое сдали около 54 тысяч абитуриентов, сообщили в Министерстве образования и науки.

Из 54 тысяч 70,1% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 29,7% – на русском, 0,16% – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 66% абитуриентов. Средний показатель составил 64 балла.

Из общего количества участников комбинацию "Математика – Физика" выбрали 27% поступающих, "Биология – Химия" – 14%. Наименьшее предпочтение отдается комбинациям "Химия – Физика" – 0,16%.

В министерстве напомнили, что основное ЕНТ стартовало 16 мая. При этом Национальный центр тестирования еженедельно делится промежуточными результатами.

"Мы продолжаем создавать условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами, в том числе для поступающих с особыми образовательными потребностями. Для них время сдачи ЕНТ продлевается еще на 40 минут. Кроме того, были разработаны вопросы без схем и диаграмм. Благодаря принятым мерам количество участников с ОПП, принимающих участие в тестировании, растет. Если в 2021 году на основном ЕНТ приняли участие 90 детей, то в этом году за две недели их количество достигло 180 человек", – подчеркнул директор центра Руслан Емелбаев.

Всего на участие в основном Едином национальном тестировании принято около 290 тысяч заявлений, из них на использование первой попытки зарегистрировались 160 тысяч абитуриентов, на вторую попытку – 130 тысяч. При этом абитуриенты сами выбрали место и время сдачи тестирования.

На сегодняшний день возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 60 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий был удален 36 человек, их результаты также аннулированы.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

ЕНТ на участие в конкурсе по присуждению образовательных государственных грантов продлится до 5 июля.