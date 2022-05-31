В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, чем оправдано дальнейшее увеличение пенсионного возраста для женщин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В ответе на официальный запрос о возможном снижении пенсионного возраста в стране в Минтруда отметили, что сейчас в в стране пенсионный возраст для мужчин наступает в 63 года, для женщин – в 60,5 года (с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году). Ведомство уверяет, что такая унификация возраста для выхода на пенсию мужчин и женщин необходима не для экономии бюджетных средств, а для обеспечения адекватности размеров пенсий женщин. В Казахстане действует трехуровневая пенсионная система, и пенсионные выплаты на каждом уровне привязаны к трудовому стажу.

При этом женщины и мужчины могут выйти на пенсию раньше положенного возраста при достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ. Для этого можно воспользоваться пенсионным аннуитетом - правом на выплаты до наступления пенсионного возраста. С 1 января этого года подать заявку на такие выплаты граждане могут с 45 лет. При этом мужчины могут начать получать пенсию с 55 лет, женщины - с 52,5 года. Люди, работающие на вредных производствах, могут начать получать пенсию с 50 лет.

"В связи с этим, а также со снижением минимального размера ежемесячных аннуитетных выплат до 70 процентов от величины прожиточного минимума (ранее аннуитетные выплаты не должны были быть ниже минимального размера пенсии) заключение договоров пенсионного аннуитета стало доступным для большего числа вкладчиков ЕНПФ", - отметили в Минтруда.

В министерстве рассказали, что при расчете пенсионного возраста они опираются на демографические и экономические особенности общества. Так, во всем мире наблюдается старение общества, как в развитых, так и в развивающихся странах. Казахстан, по словам вице-министра Ерлана Оспанова, в этом отношении не является исключением. По прогнозам ООН, численность населения в Казахстане увеличится до 24,7 миллиона человек в 2050 году. Согласно данным ООН, в стране будет наблюдаться увеличение почти в два раза доли пожилых людей от 65 лет и старше. По возрастной шкале ООН население Казахстана считается старым.

"В условиях стареющего населения источником финансирования пенсионного обеспечения является повышение или налогов, или ставки обязательных пенсионных взносов - за счет работника или работодателя. Учитывая тенденцию к старению населения, сейчас в мире практически все страны идут на повышение пенсионного возраста", - отметил в официальном ответе вице-министр труда и соцзащиты Ерлан Оспанов.

Для примера в министерстве привели страны Европы, где пенсионный возраст и до этого был выше, чем в нашей стране, а также соседние страны - Россию, где до 2028 года пенсионный возраст вырастет на пять лет, и Азербайджан, где пенсионный возраст повысят с 60 до 65 лет. В министерстве заключили, что установленный сейчас в стране пенсионный возраст соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире.

В ответе на запрос в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" рассказали, что если бы возраст выхода на пенсию для женщин был сокращен до 58 лет прямо сейчас, то в 2022 году на пенсию могли бы выйти 263 956 женщин, у которых есть счета в фонде. В ЕНПФ затруднились ответить, насколько увеличились бы суммы ежегодных пенсионных выплат в случае сокращения пенсионного возраста, и отметили, что это зависит от множества факторов - условий по раннему выходу на пенсию, интервала прогнозирования, суммы накоплений и стажа участия в накопительной пенсионной системе и других факторов.

В настоящее время на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму порядка 13 триллионов тенге. За прошлый год на счета вкладчиков ЕНПФ поступили пенсионные взносы в общем объеме 1,3 триллиона тенге. При этом сумма пенсионных выплат из фонда в прошлом году составила 207,8 миллиарда тенге.

В ЕНПФ также рассказали, что размер выплат в конкретном периоде не зависит от объема поступлений, так как выплаты конкретному вкладчику из ЕНПФ осуществляются из размера суммы его пенсионных накоплений, сформированных в течение трудовой деятельности на индивидуальном пенсионном счете.

Также в ЕНПФ отметили, что суммы, снятые вкладчиками со счетов в ходе программы использования пенсионных накоплений выше порога достаточности, не приведут к нехватке средств в ЕНПФ, даже если пенсионный возраст для женщин все-таки будет снижен. Они будут влиять только на сумму выплаты пенсий тех, кто воспользовался данной программой. В будущем они будут получать меньшую пенсию, чем вкладчики, которые не воспользовались своими накоплениями и не снимали их выше порога достаточности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют обсудить вопрос снижения возраста выхода на пенсию. Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов рассказал, что этот вопрос планируют обсуждать до конца года.