В мессенджере WhatsApp распространяется аудиосообщение, автор которого объясняет, почему участвовать в республиканском референдуме "ни в коем случае нельзя", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт StopFake.kz

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Автор рассылки утверждает, что в случае принятия поправок в Конституцию по итогам референдума собственность людей перейдет чиновникам и олигархам и жить в Казахстане станет намного хуже.

"На самом деле эта рассылка - пересказ уже опровергнутых фейков, циркулировавших в сети. О том, что на референдум не вынесено ни одной поправки в Конституцию, подразумевающей отмену частной собственности, сообщили в Министерстве юстиции 18 мая 2022 года", - напомнили в издании.

Отмечается, что предлагаемая поправка в пункт 3 статьи 6 Конституции не распространяется на землю, находящуюся в частной собственности, скот и лично выращенные насаждения.

Согласно поправке предлагается установить, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу.

"В настоящее время Конституцией установлено, что они находятся в госсобственности. При этом предложено уточнить, что от имени народа право собственности осуществляет государство. Следовательно, государство будет осуществлять право собственности исключительно в отношении земли, ее недр, вод, растительного и животного мира и других природных ресурсов, которые принадлежат народу и не являются объектами частной собственности", - приводит разъяснения Минюста StopFake.

Уточняется, что другие теории, изложенные в распространяемом аудиосообщении, являются вымыслом автора.

"В проекте поправок в Конституцию не говорится ни о пандемическом соглашении ВОЗ, ни о введении раннего секспросвета в школах", - заключили в издании.

Напомним, всего в Конституцию предложено внести 36 поправок. Полный список уже опубликован в открытом доступе. Республиканский референдум, в ходе которого решится, будут ли приняты эти поправки, состоится 5 июня.